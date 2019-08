Wildau

In Wildau gibt es künftig einen Studiengang zur Qualifizierung von Lehrkräften. Den dafür zugrunde liegenden Kooperationsvertrag zwischen dem Wildau Institute of Technology (WIT) und dem Brandenburgischen Bildungsministerium haben der WIT-Vorstandsvorsitzende Andreas Hotes und Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher am Dienstag an der Technischen Hochschule Wildau unterschrieben.

Bereits ab September wird das Zertifikatsstudium für das Fach Mathematik der Sekundarstufe I angeboten. Es richtet sich vor allem an Quereinsteiger, die bereits als Lehrkräfte in Brandenburg angestellt sind, die aufgrund ihres fachwissenschaftlichen Studiums aber bisher nur ein Fach unterrichten können. Um in Brandenburg ein Referendariat und somit den Vorbereitungsdienst für den Lehrerberuf absolvieren zu können, müssen die Kandidaten aber zwei Fächer unterrichten können. Das Angebot richtet sich aber noch an eine weitere Zielgruppe: „Wir haben in Brandenburg zum Beispiel auch etliche polnische Lehrkräfte“, so Staatssekretär Thomas Drescher. Diese können meist nur ein Lehrfach vorweisen, durch ein Zertifikatsstudium steht dann auch ihnen die Möglichkeit offen, nach einem anschließenden 24-monatigen Vorbereitungsdienst verbeamteter Lehrer zu werden.

Kooperationen mit Instituten der TH Wildau und Uni Potsdam

Solche Studiengänge bietet das Bildungsministerium bereits in einer Kooperation mit einem Institut der Universität Potsdam an. Mit Wildau kommt nun eine Fachhochschule dazu, die das bisherige Angebot um das Fach Mathematik erweitert. „Wir freuen uns, dass wir nun bei der Lehrerausbildung mitwirken können“, sagte WIT-Vorstandsvorsitzender Andreas Hotes.

Diese Strategie soll zur Sicherung der Lehrkräfte in Brandenburg dienen. Aktuell seien alle Stellen besetzt, sogar rund 200 Lehrkräfte über Bedarf eingestellt worden, so Thomas Drescher am Dienstag in Wildau. Rund 500 der im Land tätigen Lehrkräfte können sich aber durch ein solches Zertifikatsstudium qualifizieren. „Unser Ziel ist es, möglichst viele von ihnen zum Lehramt zu bringen“, so der Bildungs-Staatssekretär.

Die Grundlage dafür können die nun bereits an öffentlichen Schulen angestellte Lehrkräfte binnen des drei Semester dauernden berufsbegleitenden Studiums legen. Geometrie, Algebra, Arithmetik, lineare Algebra, Analysis, Statistik, Stochastik und praktische Mathematik stehen dann auf den Programm – inhaltlich abgestimmt auf die Anforderung an den Unterricht für die Sekundarstufe I.

Von Nadine Pensold