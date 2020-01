Interview mit Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth

Wildau

Der geplante Verkauf eines Grundstücks in der Friedrich-Engels-Straße 56/57 schlägt hohe Wellen in Wildau. Die Stadt und ihre Wohnungsbaugesellschaft Wiwo sind uneins in der Frage. Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) hielt sich bisher mit öffentlichen Äußerungen zurück. Die jüngsten Vorwürfe will sie aber nicht auf sich sitzen lassen.

In der SVV im Dezember wollten Sie zum Verdruss der vielen Besucher öffentlich nicht über das Grundstücksgeschäft informieren. Warum tun Sie das jetzt?

Angela Homuth: Wir sind verpflichtet, uns öffentlich zurückzuhalten, sobald Rechte Dritter betroffen sind. Aber auf Grund der teilweise falschen Behauptungen sehe ich mich jetzt veranlasst, dazu Stellung zu nehmen. Ich bin sehr enttäuscht und kann es nicht nachvollziehen, wie ein angestellter Geschäftsführer der Stadt Wildau so öffentlich gegen seinen Arbeitgeber agiert. Ich glaube, das ist einmalig in Deutschland. Er hat in Wildau viele Jahre gute Arbeit geleistet, aber das heißt nicht, dass er einen Freibrief hat.

Sie meinen Wiwo-Geschäftsführer Frank Kerber, der jüngst in einem Radio-Interview erläutert hat, warum er von dem Verkauf abrät?

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung haben dem Verkauf zugestimmt, die Geschäftsführung tat es nicht. Die Entscheidung trifft aber nun mal der Eigentümer, sprich der Gesellschafter. Und das ist die Stadt Wildau. Der Geschäftsführer setzt das nicht um. Das ist die Ausgangslage.

Linken-Fraktionschef und Aufsichtsratsmitglied Heinz Hillebrand hat den Verkauf ebenfalls öffentlich in Frage gestellt. Er kritisierte, dass das Geschäft auf die Schnelle und ohne Einbeziehung der Stadtverordnetenversammlung, SVV, abgewickelt werden sollte. Was sagen Sie dazu?

Mich hat das sehr gewundert, an diesen Vorwürfen ist nichts dran. Grundstücksverkäufe und Käufe der Wiwo wurden bisher nie in der SVV behandelt. Das lag bei den zuständigen Gremien, dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung. Hier wurden die entsprechende Beschlüsse gefasst, wie in diesem Fall. Dem Aufsichtsrat gehören fünf Stadtverordnete und ich an, Gesellschaftervertreter ist unser Kämmerer.

Was ist das eigentlich für ein Grundstück, um das es hier geht?

Es ist 4600 Quadratmeter groß und wurde im Jahr 2010 unentgeltlich von der Stadt an die Wiwo übertragen, seitdem liegt es brach. Der Eigentümer des größeren nördlichen Nachbargrundstücks kam im August 2019 auf uns zu, um über den Ankauf des Grundstücks zu reden. Ziel ist es, ein gemeinsames, aufeinander abgestimmtes Quartier mit Wohnungen zu schaffen. Für das geplante Wohnungsbauvorhaben auf dem großen Grundstück hatte die SVV schon 2018 ihr Einvernehmen gegeben. Durch die Bebauung auf zwei Grundstücken soll das Vorhaben entzerrt werden. Bis zu 130 Wohnungen und eine Tiefgarage sollen hier entstehen.

Deshalb ist die Stadt für den Verkauf?

Das ist ein Argument dafür. Mir ist es wichtig, dass auf dieser Seite der Straße das Ortseingangsbild zu den Umgebungsbauten der Schwartzkopff-Siedlung passt und der jetzige unschöne Anblick verbessert wird. Das kann mir keiner vorwerfen. Das können wir mit dem Bauvorhaben erreichen. Darüber haben wir ausführlich mit dem Investor gesprochen, um Geld ging es dabei zunächst gar nicht. Erst als wir uns über das Ziel einig waren, sprachen wir über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Das ist jetzt ebenfalls ein großer Streitpunkt. Kritiker befürchten, das Grundstück werde weit unter Wert verkauft. Der Verdacht klingt durch, hier werde seitens der Stadt gemauschelt.

Das ist ein unerhörter Vorwurf, den ich strikt zurückweise. Hier wird nicht gemauschelt! Es wurde ein Kaufpreis von 575 000 Euro vereinbart. Der Investor trägt zusätzlich die enormen Kosten und das Risiko der Altlastensanierung, die nach einem der Stadt vorliegenden Angebot mindestens knapp eine Million Euro kosten wird. Das Grundstück war Anfang des 20. Jahrhunderts mit chemischen Fabriken bebaut und ist hochgradig belastet. Wir haben als Stadt gerade Erfahrungen mit der Altlastensanierung im Hasenwäldchen gemacht, die ursprünglich mit 400000 Euro veranschlagt war und uns am Ende 1,7 Millionen Euro gekostet hat. Außerdem haben wir mit dem Investor abgestimmt, dass er den Neubau des Funktionsgebäudes für den Fußballverein Phönix Wildau im Otto-Franke-Stadion mit 125 000 Euro unterstützt.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Friedrich-Engels-Straße, am Dahme-Nordufer, sollen ebenfalls Wohnungen entstehen. Werden diese Pläne gefährdet?

Diese Gefahr sehe ich nicht. Das Grundstück dort ist 90000 Quadratmeter groß. Daher muss es im Übrigen auch möglich sein, dort die Stellplatzprobleme zu lösen. Dafür brauchen wir das Grundstück in der Friedrich-Engels-Straße nicht.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir warten das städtische Verkehrswertgutachten zu dem Grundstück ab. Als wir im Dezember den Auftrag dazu erteilten, wussten wir nicht, dass die Wiwo ebenfalls ein Gutachten beauftragt hatte. Mir ist nicht bekannt, dass die Wiwo bei ihren bisherigen Verkäufen solche Gutachten erstellt, Ausschreibungen gemacht oder die SVV gefragt hat. Am 28. Januar wird das Bauvorhaben in der Friedrich-Engels-Straße im Bauausschuss vorgestellt. Dann werden wir eine Entscheidung treffen.

Heißt das, es wird jetzt doch einen SVV-Beschluss zum Grundstücksverkauf geben?

Wir werden die SVV in die Entscheidung einbinden.

Von Frank Pawlowski