Wildau

Ein Jaguar im Wert von rund 60 000 Euro ist am Freitagabend vom Parkplatz des A10-Centers in Wildau entwendet worden. Während der Besitzer des hochwertigen Wagens im Einkaufscenter shoppen war, knackten bislang unbekannte Täter das so genannte Keyless-Go-System des Fahrzeugs, eine schlüssellose Sicherheitstechnologie. Der Wagen wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline