Wildau

In ungewohnt kleinem Rahmen ist an der Technischen Hochschule Wildau der DAAD-Preis für hervorragende Leistungen internationaler Studierender an den deutschen Hochschulen vergeben worden. Ausgezeichnet wurde Johannes Thyssen Tishman, der nicht nur erfolgreich in Wildau studiert, sondern sich überdies engagiert, insbesondere auch für andere ausländische Studierende.

Ein junger, viel gelobter Preisträger

Normalerweise wird dieser Preis, der an der TH jährlich einer Studentin oder einem Studenten zugesprochen werden kann, während der großen feierlichen Absolventen-Verabschiedung im Herbst vergeben. Doch die wird es wegen Corona nun mal nicht in gewohnter Form – im üblicherweise proppevollen Audimax mit Reden und Musik – geben können. Stattdessen fand sich eine kleine persönliche Runde im Senatssaal der TH ein. Die Präsidentin Ulrike Tippe begrüßte den gerade 21-Jährigen, der seine Schwester mitgebracht hatte.

Engagiert für andere

„Ein toller Preisträger“, freute sich Angelika Schubert vom International Office der Hochschule. Sie hat mit Johannes Thyssen Tishman bereits zusammengearbeitet und schätzt den jungen Mann außerordentlich. Auch Jörg Reiff-Stephan, Studiengangsprecher Automatisierungstechnik und Automatisierte Energiesysteme an der TH Wildau, kennt ihn gut, denn Johannes Thyssen gehört zu dem von Reiff-Stephan aufgebauten Solarboot-Team der TH. Er sei froh, glücklich und stolz über die Entscheidung, sagte er zur Begrüßung. Er hätte den Studenten durchaus selbst vorschlagen wollen, denn DAAD-Preisträger werden stets von den Professoren der Hochschulen angeregt. Aber schon im vergangenen Jahr habe mit Samar Samara eine besondere Studentin aus seinem Team den Preis erhalten, deshalb wollte er anderen Kollegen diesmal den Vortritt lassen. Maschinenbau-Professor Norbert Miersch hatte jedoch ebenfalls Johannes Thyssen im Blick und schlug ihn als Preisträger 2020 vor.

Der Maschinenbau-Student will vielleicht Schiffbauer werden

Er war dann auch der Laudator und erzählte kurz etwas über den Werdegang des jungen Mannes. Johannes Thyssen ist zwar in Berlin geboren, aber in Puebla in Mexiko aufgewachsen. Spanisch ist seine Muttersprache. Schon als Schüler kam er für längere Aufenthalte nach Deutschland und in die USA. Es gibt ein intensives Programm der TH, in lateinamerikanischen Ländern potenzielle Studierende anzuwerben; so wurde auch Johannes Thyssen auf die Fachhochschule aufmerksam. Mittlerweile studiert er im siebten Semester Maschinenbau. Nach dem Studium will er erst einmal nach Afrika gehen und dann eventuell ein Masterstudium in Schiffbau absolvieren. Die Mitarbeit im Solarboot-Team habe ihn auch mit darauf gebracht, erzählte Johannes Thyssen.

Er sei sehr wissbegierig, zuverlässig, spreche mehrere Sprachen, hob Miersch lobend hervor. Außerdem engagierte Johannes Thyssen sich als Buddy in der Betreuung anderer ausländischer Studierender. Kürzlich war er trotz Corona bei einem interdisziplinären Zukunftsprojekt in den Niederlanden dabei, in Zusammenarbeit mit Jörg Reiff-Stephan kümmert er sich um Kooperationen und Projekte mit Kuba und in Togo. Sein Rat an den jungen Mann, der in besonderer Art und Weise gerade auch mit den anderen Mitgliedern des Teams agiere: „Kommen Sie irgendwann zurück und werden Sie Professor!“

Von Karen Grunow