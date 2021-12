Wildau

Gut gewürzt, köstlich gefüllt und knusprig gebraten – so soll sie sein die Weihnachtsgans. Christopher Oertel und Timm Marian verraten, was bei der Zubereitung des Vogels beachtet werden muss, damit der Braten bei Tisch Begeisterung auslöst.

Wer sich von den Kochkünsten der zwei Köche überzeugen möchte, hat im "Fontane 55" in Wildau dazu Gelegenheit. Weihnachten ist aber bereits ausgebucht. Quelle: Heidrun Voigt

Der erste Schritt zum besten Gänsebraten der Welt ist die Auswahl des Vogels. Wer zartes Fleisch bevorzugt, sollte zu einer Hafermastgans greifen. Wer Wert auf ein stärkeres Aroma legt, entscheidet sich für ein Freilandtier vom Bauern. „Eine Gans um die 5 Kilogramm braucht etwa zwei bis drei Stunden. Das kommt auf den Ofen drauf an. Ich empfehle vorzuheizen und Umluft bei 180 Grad“, sagt Christopher Oertel, Chefkoch des Wildauer Restaurants „Fontane 55“.

Füllung: Möhren, Sellerie, Zwiebeln und Orangen

Der Dreißigjährige, der in Sachsen gelernt hat, rät zuerst die Füllung zu machen. Dazu gehören Möhren, Sellerie, Zwiebeln und Orangen. „Generell bleibt überall die Schale dran, denn das bringt die Farbe und den Geschmack“, erläutert der Chefkoch. Kräuter wie Beifuß und Majoran eignen sich zum Würzen der Füllung. Ein Viertel der zerkleinerten Füllmasse stellt man für die Soße beiseite. „Zuerst wird die Gans innen und außen gesalzen und gepfeffert, dann gefüllt und zugebunden“, sagt Oertels Kollege Timm Marian. Am besten gelinge das, wenn man die Beine überkreuzt und mit Bratengarn festbindet. Wichtig sei es, die Gans mit der Brust nach unten zu legen, sonst trockne sie zu schnell aus, sind sich beide Köche einig. Ein Liter kochendes Wasser zugeben und ab in den 180 Grad heißen Ofen.

Eine gelungene Weihnachtsgans im Restaurant Haus Sanssouci. Quelle: privat/Haus Sanssouci

Während die Gans vor sich hinschmort, kümmert man sich um die Soße. „Am besten eignet sich ein flacher Topf, der eine große Fläche hat. Das Gänseklein wird angebraten und der Rest von der Füllung kommt dazu. Das Ganze röstet man schön an und gibt einen Esslöffel Tomatenmark zu“, sagt Christopher Oertel. Mit einem Schluck lieblichen Rotwein wird abgelöscht. Das wiederholt man zwei, dreimal. Je öfter man das mache, um so dunkler werde die Soße, so der Chefkoch. Anschließend wird mit Wasser aufgefüllt und Gewürze wie Wacholder, Piment, Lorbeer, Salz und Pfeffer werden hinzugegeben.

Alle halbe Stunde den Vogel begießen

„Wer nur den reinen Gansgeschmack haben möchte, nimmt keinen Wein sondern Wasser, aber ich persönlich finde eine liebliche Soße wohlschmeckender“, meint der Fachmann. Das Ganze lässt man kurz köcheln, dann gibt man es zur Gans. Etwa alle halbe Stunde sollte der Vogel mit dem Fond begossen werden. Wie testet man, ob der Weihnachtsbraten gar ist? „Den Knochen der Keule fassen. Lässt er sich leicht bewegen, ist der Braten fertig“, antwortet Timm Marian. Der Fond wird durch ein Sieb gegossen, das Fett abgeschöpft und die Soße mit einer Mehlschwitze gebunden. „Wichtig ist es, der Soße genügend Zeit zum Ausquellen zu geben, damit der Mehlgeschmack rauskommt“, empfiehlt Christopher Oertel.

Rotkohl auf mecklenburgisch: Zimt und Nelken

Man könne für die Füllung der Gans auch Backobst, Orangen, Äpfel und Zwiebeln nehmen, rät Timm Marian. Der 40-Jährige fügt hinzu, dass in seiner Familie Zimt und Nelken zum Rotkohl kommen, das sei mecklenburgisch. Fest steht für die beiden Köche, dass zum Gänsebraten Kartoffeln oder Kartoffelklöße und Rotkohl oder Grünkohl gehören. Das findet auch Restaurantinhaberin Katrin Töpfer, die das „Fontane 55“ vor knapp zwei Jahren eröffnete und sich freut, dass sie zwei tolle Köche hat.

Beide Mitarbeiter wohnen übrigens in Königs Wusterhausen und sie lieben ihren Beruf. Christopher Oertel hat schon als Kind bei seiner Mutter gern mitgekocht und sein Bruder ist auch Koch. Timm Marian hat die Liebe zum Kochen von seiner Oma geerbt. Auch er hat schon als Kind am Herd mitgeholfen.

Von Heidrun Voigt