Wildau

Es ist noch größer geworden, das Wildauer Netzwerk für Künstliche Intelligenz – kurz: „WiN-KI“. Die Expertenrunde wurde Ende 2019 gebildet und setzt sich zusammen aus Professorinnen und Professoren, Dozentinnen und Dozenten sowie wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Technischen Hochschule Wildau. Das erste gemeinsame Projekt war der Start einer neuen Veranstaltungsreihe. Mit „Künstliche Intelligenz -> verständlich“ sollten vor allem auch interessierte Laien angesprochen werden sowie Unternehmen der Region.

Offen für alle Interessierten

Ziel war es von Beginn an, Hemmschwellen abzubauen bei der Beschäftigung mit dem Thema. „Im letzten Jahr konnten wir zwei weitere Veranstaltungen durchführen“, berichtet Daria Morcinczyk-Meier, Transferscout Digitale Integration des großen Transferprojektes „Innovation Hub 13“, bei dem die TH Wildau und die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) eng kooperieren. Sie ist Ansprechpartnerin für das „WiN-KI“ und erinnert sich noch gut an die Veranstaltung, die im März 2020 kurz vor dem ersten coronabedingten Shutdown stattfinden konnte: „Es gab eine richtige Diskussion – wie wir uns das erhofft haben.“ Die zweite Veranstaltung im Juli wurde dann eine rein Virtuelle. Der Vorteil dabei: Die Organisatoren des Netzwerks konnten mehr Teilnehmer als zuvor begrüßen. Sogar aus Köln, Frankfurt am Main, Dresden und Rostock wählten sich Interessierte ein. Allerdings fehlte am Ende dann doch der intensivere Austausch untereinander.

Anzeige

Auch der nun bevorstehende Termin wird wieder eine Begegnung im virtuellen Raum werden. Am 10. März wird es um den großen Themenbereich „KI und Mobilität“ gehen. Wie bereits bei den Veranstaltungen zuvor wird zunächst ein externer Gastredner in das Thema einführen, bevor einige der TH-Akteure des Netzwerks kurz ihre KI-spezifischen Projekte zum Thema vorstellen.

Das Netzwerk ist breit gefächert aufgestellt

„Das Schöne ist, dass wir sehr interdisziplinär arbeiten“, sagt Daria Morcinczyk-Meier. Die beiden Fachbereiche der TH, Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Wirtschaft, Informatik und Recht, werden hier eng verknüpft, Rechtswissenschaftler sind im „WiN-KI“ ebenso vertreten wie Wirtschafts- oder Personalmanagement-Fachleute, auch die Bibliothek, in der mit humanoiden Robotern gearbeitet wird, ist Teil des Netzwerks. Das sorgt einerseits auch für mehr Transparenz innerhalb der Hochschule; denn nicht immer wissen alle, an welchen Projekten in den verschiedenen Studienrichtungen gerade gearbeitet wird. Wie vielfältig die Aspekte sind, die in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz mitzudenken sind, zeigt die Bandbreite des Netzwerks ebenso.

Enge Verzahnung in die Region

Mittlerweile sind die Mitglieder des „WiN-KI“ auch stärker auf der Suche nach Kooperationspartnern außerhalb der Hochschule, erste konkretere Verbindungen zum Robert-Koch-Institut gibt es bereits, der Epidemiologe Dirk Brockmann vom RKI war auch Gastredner bei der virtuellen Veranstaltung im vergangenen Sommer. „Wir wollen stärker sichtbar werden für die Unternehmen der Region“, betont Daria Morcinczyk-Meier. Das ist gerade auch für das große Transferprojekt „Innovation Hub 13“ ein wesentliches Ziel, die Vernetzung in die Region, Verbindungen zur Wirtschaft ebenso wie zu den Kommunen und sowieso den dort lebenden Menschen zu schaffen. Ein wichtiger Partner ist da auch das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Cottbus, bei dem die TH ebenfalls beteiligt ist. Das maßgeblich von der BTU koordinierte Kompetenzzentrum bietet regelmäßig Fortbildungen für Unternehmen der Region – auch jetzt während der Pandemie, momentan eben in digitaler Form. Die Hochschulen versuchen also, die in ihrer wirtschaftlichen Situation sehr unterschiedlichen Regionen des BER-Bereichs und der Lausitz miteinander zu verzahnen. Projekte wie die Reihe „Künstliche Intelligenz -> verständlich“ können da helfen, die Forschung den Menschen näher zu bringen. Die Akteure des „WiN-KI“ seien stark bemüht, ihre Projekte auch in die Anwendung zu bringen.

Darüber werden einige dann am 10. März berichten. „Wir können durch diese Veranstaltungen Transfer schaffen“, hebt Daria Morcinczyk-Meier hervor.Der als Abendtermin geplante Austausch findet übrigens im Rahmen der zehnten Wildauer Wissenschaftswoche statt, bei der es vom 8. bis zum 12. März wieder verschiedene Konferenzen und Symposien einzelner Forschungsgruppen der Hochschule geben wird. Auch diese Wissenschaftswoche wird diesmal in rein digitaler Form stattfinden.

Ein Studiengang zum Thema ist eine Vision

Die Akteure des Wildauer Netzwerks Künstliche Intelligenz haben für ihre Runde vor allem zwei große Ziele definiert: Sich in diesem Jahr stärker auch außerhalb der TH umsehen nach weiteren Verbindungen, die das Ganze vielleicht noch vielschichtiger aufstellen. Und KI soll künftig an der TH auch noch stärker in die Lehre eingebunden werden. Längerfristig gedacht schwebt den „WiN-KI“-Mitgliedern vor, vielleicht einen Masterstudiengang Künstliche Intelligenz zu etablieren.

Von Karen Grunow