Wildau

Angestellte eines Discounters an der Chausseestraße in Wildau riefen am Mittwoch gegen 15.30 Uhr die Polizei, da sie zwei Ladendiebe auf frischer Tat festgestellt hatten. Die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren hatten mehr als 50 Tafeln Schokolade gestohlen und waren bei ihrer Entdeckung zunächst geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung wurden die beiden Täter gestellt, so dass gegen sie nun Ermittlungsverfahren eingeleitet werden konnten.

Von MAZonline