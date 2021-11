Wildau

In Wildau sind mehr als 50 Menschen der Einladung zu einem Laternenumzug gefolgt. Am Meyer-Beck-Parkplatz fanden sich viele Familien mit Kindern ein. Sie waren dick angezogen, um 17 Uhr am Dienstagabend war es schon empfindlich kühl. Außerdem wehte ein kalter Wind.

Aufruf der Wildauer Bürgerinitiative

Aufgerufen zum Umzug hatte die Bürgerinitiative für Demokratie und Toleranz in Wildau, die in der Stadt gerade Unterschriften für die Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) sammelt. Christine Stüber-Errath von der Initiative begrüßte die Teilnehmer und verkündete, dass am 16. November schon 2119 Unterschriften vorlägen. Die Mindestanzahl ist damit bereits erreicht worden. Die Initiative sammelt noch bis zum 29. November weitere Unterschriften. Die Forderung nach einem Abwahlverfahren müssen mindestens 25 Prozent der wahlberechtigten Wildauer unterstützen. Zur Abwahl muss dann ein Bürgerentscheid durchgeführt werden.

Start war an der Straße der AWG. Quelle: Frank Pawlowski

Die Kinder trugen Laternen, Erwachsene hielten Schilder hoch. Auf einem Schild stand „Für Wildau“, auf einem anderen war „Gegen das Klima der Angst“ zu lesen. Auf einem großen Holzschild stand das Motto, unter dem die BI den Umzug veranstaltete. „Wildau geht ein Licht auf! Miteinander, Füreinander! Zurück zum Wildauer Wir-Gefühl“.

Eine Mutter aus Königs Wusterhausen war mit ihrer Tochter gekommen. Sie freute sich über die Gelegenheit, einmal mit der Laterne zu laufen. Eine Wildauerin war ebenfalls mit ihren Kindern da, sie unterstützte zugleich die Forderung der Bürgerinitiative. Christine Stüber-Errath sagte in der kurzen Begrüßung: „Toll, dass Sie mit Ihren Familien gekommen sind, denn es geht auch um die Zukunft für Familien in der Stadt.“ Dafür gab es Beifall.

Prominenter Gastwirt aus Miersdorf unterstützt BI-Forderung

Gastwirt Hartmut Leutloff vom Wirtshaus am See in Miersdorf war unter den Teilnehmern. In seinem Restaurant sammelt der Wildauer Unterschriften für das Abwahlverfahren. Er nimmt in Kauf, dass manche Gäste ihm deshalb den Rücken kehren. „Ich stehe zu meiner Meinung“, sagte er. „Hier wollen Leute etwas bewegen, das ist Demokratie.“

Gastwirt Hartmut Leutloff. Quelle: Frank Pawlowski

Kurz nach 17 Uhr begann der Umzug „Achtet auf die Abstände“, rief eine Initiatorin den Teilnehmern hinterher. Im Gänsemarsch ging es über die Straße der AWG zur Jahnstraße und von dort in die Freiheitsstraße. Die Route führte über den Bahnübergang in die Friedrich-Engel-Straße und die Karl-Marx-Straße, am Volkshaus vorbei bis zum S-Bahnhof, wo der Umzug endete. Das Volkshaus ist der Sitz der Stadtverwaltung, hier tagte am Dienstagabend auch der Stadtrat. Einige Teilnehmer des Umzugs wollten vor Sitzungsbeginn sich mit Plakaten und Lichtern vor das Volkshaus stellen.

