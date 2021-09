Wildau

Für einen zweiten Bahntunnel in Wildau soll nun doch wieder der Westkorso in Betracht kommen. Die Fraktion der Linken beantragt, einen Beschluss des Stadtrates aufzuheben, der diesen Standort für eine Querung ausschloss.

Auftrag für die Bürgermeisterin

Laut dem Antrag solle sich Wildaus Bürgermeisterin mit ihren Amtskollegen aus Zeuthen und Eichwalde ins Benehmen setzen, „damit der Bau einer zusätzlichen Querung der Bahntrasse schnellstmöglich beginnen kann“. Einzige Bedingung sei, dass ein Tunnel im Westkorso für Wildau zum Nulltarif entsteht, er soll der Stadt nichts kosten.

Nach Ansicht der Linken würde mit der zusätzlichen Bahnquerung erreicht, dass die Verkehrsströme in den drei Kommunen zur Autobahn gleichmäßiger verteilt und Wildau damit entlastet werde. Eine Vereinbarung dazu wird spätestens bis Mitte November abgeschlossen werden.

„Selbst wenn wir das jetzt beschließen wird die Umsetzung noch Jahre dauern“, sagte Linken-Fraktionschef Heinz Hillebrand der MAZ. Er geht davon aus, dass ein neuer Tunnel frühestens in fünf Jahren fertig ist. Der Bahnverkehr werde bis dahin schon stark zugenommen haben, unter anderem durch den 10-Minuten-Takt der S-Bahn ab Oktober 2022. Schon jetzt komme es zu Staus an den geschlossenen Schranken, der bisher einzige Tunnel in der Bergstraße sei überlastet.

Fraktionschef: Verkehrschaos vermeiden

„Um ein Verkehrschaos zu Spitzenzeiten zu vermeiden, ist dringend eine zweite Bahnquerung für die Wildauer Bürgerinnen und Bürger notwendig“, schreiben die Linken in ihrem Antrag. Eine Querung in der Freiheitstraße kommt für die Fraktion nicht in Frage, wie Hillebrand bekräftigte.

Dieser Standort war zuletzt wieder im Gespräch. In einem Ausschuss des Stadtrates wurden Vorplanungen für einen Tunnel dort vorgestellt, die im Auftrag der Bauwert AG durchgeführt wurden. Das Unternehmen will am Dahme-Nordufer ein Wohnquartier errichten. Der Westkorso wurde ebenfalls untersucht und käme als Standort in Frage.

Vorbehalte gegen Freiheitstraße

In der SVV gibt es große Vorbehalte gegen einen Tunnel in der Freiheitstraße, weil auch dort zu Spitzenzeiten Staus drohen würden. Außerdem sehen Stadtpolitiker die Nachbarorte Eichwalde und Zeuthen in der Pflicht, für Bahnquerungen zu sorgen. Wildau habe mit dem Tunnel in der Bergstraße seinen Teil bereits geleistet.

Eine von Zeuthen beauftragte Standortuntersuchung kam zu dem Schluss, dass der Westkorso in Wildau am geeignetsten sei. Zeuthen wollte die gemeindlichen Kosten für einen Tunnelbau übernehmen.

SVV-Beschluss zum Westkorso

Die Wildauer SVV beschloss hingegen im November 2020 mit den Stimmen der Mehrheit von SPD und CDU/FDP, dass der Westkorso als Standort für eine Bahnquerung ausgeschlossen wird. Beide Fraktionen und ein fraktionsloser Stadtverordneter hatten den Antrag gemeinsam eingebracht. Ein Hauptgrund war die Lastenteilung der drei S-Bahn-Gemeinden bei der Bewältigung des wachsenden Verkehrs im Flughafen-Umfeld. Durch den Tunnel im Westkorso würde sich das Verkehrsaufkommen in Wildau um ein Mehrfaches erhöhen.

Der Wildauer Stadtrat entscheidet am 21. September über den Antrag der Linken, den Westkorso-Beschluss aufzuheben.

Von Frank Pawlowski