Wildau

Ja, nein, jein. Bei der Frage, ob Sitzungen des Stadtrates in Echtzeit im Internet übertragen werden, gibt es in Wildau ein Hin und Her. Im Januar hatte Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) den so genannten Livestream in Bild und Ton ab Februar angekündigt. Doch ein Beschluss dazu kam nicht zustande. Zuletzt war von einer Tonübertragung die Rede.

Einigung mit Rathaus

Darauf hatten sich Stadtpolitiker und Rathaus-Vertreter geeinigt. Die Fraktion BfW/Grüne zog daraufhin einen Antrag zum Video-Stream zurück. Begründet wurde das mit den hohen Auflagen zum Datenschutz. So müssten alle anwesenden Rathaus-Mitarbeiter mit der Übertragung einverstanden sein. „Das wäre schon nicht der Fall“, sagte Fraktionschef Frank Vulpius. Auch Besucher müssten zustimmen.

Bei der Tonübertragung gebe es weniger Fallstricke, sie sei auch technisch nicht so aufwendig. Für ihn ist das deshalb ein Notnagel, mit dem er leben kann. Den Beschluss zum Audio-Stream sollte laut der Absprache das Rathaus vorbereiten. Doch zum Hauptausschuss am 15. Juni liegt er noch nicht vor, er werde wahrscheinlich zum Stadtrat am 22. Juni fertig sein, hieß es am Montag im Rathaus.

Live am 22. Juni?

Dieser Stadtrat sollte eigentlich schon im Ton live übertragen werden. Ob das klappt, ist derzeit fraglich. Mark Scheiner (CDU), Vorsitzender des Finanzausschusses, geht noch davon aus. „Das war die Absprache und es ist immer noch mein Ziel, dass wir einen Livestream zum Zuhören anbieten“, sagte er. Scheiner wirkte verärgert über die mögliche Verzögerung.

Nachbarorte wie Zeuthen führten die Live-Übertragungen von Sitzungen im Vorjahr ein, damit Einwohner sind in der Corona-Pandemie weiter über die Ortspolitik informieren können. Die Sitzungen waren im Lockdown nur beschränkt öffentlich.

Stream und Aufzeichnung

In Zeuthen gibt es den Livestream und Aufzeichnungen, die bei Youtube zu sehen sind und mehrere Hundert Mal angeklickt werden. Der Datenschutz werde beachtet, sagt Rathaussprecherin Kathi Mende. „Mitarbeiter, werden nicht im Bild gezeigt, wenn sie das nicht wollen.“ Bei Sitzungen, die mit Videotelefonie stattfinden, schalten Mitarbeiter, die nicht gesehen werden möchten, die Kamera ab. Für Besucher der Sitzungen gibt es Hinweise, das Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden. Meistens sind die Besucher damit einverstanden.

Teilnahme ermöglichen

In Wildau sollen die Übertragungen auch Einwohnern die Teilnahme an Sitzungen ermöglichen, die das abends nicht schaffen würden. Ausschüsse und der Stadtrat beginnen um 18.30 Uhr. Für Berufstätige und Familien mit Kindern ist es unmöglich, teilzunehmen, erklärte Fraktionschef Frank Vulpius wiederholt.

Geplant ist neben der Tonübertragung auch eine Audio-Aufzeichnung vom Stadtrat, die auf der Wildauer Internetseite abrufbar ist. In Königs Wusterhausen werden Audio-Mitschnitte der Stadtverordnetenversammlung bereits veröffentlicht.

Von Frank Pawlowski