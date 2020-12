Wildau

Unter normalen Umständen wäre dieser Geburtstag groß gefeiert worden. Aber wegen Corona ging das nur im kleinen Rahmen. Die Ludwig-Witthöft-Oberschule in Wildau ist 120 Jahre alt geworden. Mit einer Feierstunde wurde an die Eröffnung der Schule am 2. Dezember 1900 erinnert. Es wurde aber auch vorausgeschaut. Denn das Jubiläum wird die Wildauer weiter beschäftigen.

Start ins Witthöft-Jahr

Die Geburtstagsfeier in der Aula war der offizielle Auftakt zum Witthöft-Jahr. Ein Jahr lang werden sich Schüler und Lehrer mit der Geschichte der Schule und mit Namensgeber Ludwig Witthöft beschäftigen (1862-1937). Das wird zugleich ein Ausflug in die Wildauer Heimatgeschichte werden, in der Witthöft eine kurze, aber prägende Rolle spielte. Er leitete von 1900 bis 1907 das Lokomotiven-Werk der Berliner Maschinenbau-AG von Louis Schwartzkopff und war am Aufbau der Wohnsiedlung beteiligt, die dessen Namen trägt.

Ehrentafel für Ludwig Witthöft im Schulgebäude. Quelle: Frank Pawlowski

Schulleiterin Cornelia Schütz erinnerte daran, dass sich Witthöft auch sehr für die sozialen Belange im Ort eingesetzt hat. „Wahrscheinlich hätte er sich über diese Veranstaltung gefreut“, sagte sie in der Feierstunde. In der Aula im Obergeschoss saßen die Gäste im gebührenden Abstand auf den Stühlen. Sie sahen einen Film über die musikalischen Aktivitäten der Schüler und ein gemeinsames Musical-Projekt mit dem Staatstheater Cottbus.

Außerdem wurden einige Vorhaben für das Witthöft-Jahr vorgestellt. So werden die Schüler Bilder gestalten, die einen Bezug zur Schule und zu Witthöft haben. Es sollen kleine, persönliche Kunstwerke entstehen, die zum Abschluss des Jahres in einer Ausstellung gezeigt werden. Mehr als 100 Leinwände stehen dafür schon bereit. Ebenfalls sehr ambitioniert ist das Podcast-Projekt, bei dem Schüler mit Zeitzeugen vergangener Jahrzehnte reden und Orte in Wildau erkunden.

Die Schülersprecher Denise Zieker und Robin Reich. Quelle: Frank Pawlowski

Zum Bombenangriff auf Wildau am 8. März 1944 ist schon ein hörenswerter Podcast entstanden, darin geht es um die damaligen ausgedehnten Bunkeranlagen im Ort. Er ist auf der Internetseite der Technischen Hochschule abrufbar ( th-wildau.de/lokalgeschichte). Weitere Folgen könnten im Witthöft-Jahr entstehen.

Geschenk der Bürgermeisterin

Von Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) gab es einen großen Blumenstrauß und ein Bäumchen, das noch gepflanzt wird. In ihrem Auftrag überreichte Hauptamtsleiterin Simone Hein das Geschenk an die Schulleiterin. Und wie es sich für einen Geburtstag gehört, gab es auch noch eine Torte, die sehr lecker war. Schüler des Kochteams und des Schulcafés haben sie gebacken. Cornelia Schütz schnitt sie an und servierte sie den Gästen. Außerdem hatten die Witthöft-Köche ein kleines Buffet mit belegten Brötchen und Kaffee vorbereitet.

Die beiden Schülersprecher Robin Reich, 16, und Denise Zieker, 17, berichteten, dass Schüler historische Fotos aus der Schulgeschichte nachstellen wollen. „Wir wollen uns auch so anziehen wie die Schüler von früher“, sagte Denise Zieker. Die Zehntklässler werden dazu einen Motto-Tag veranstalten. Sie ist gespannt auf das Witthöft-Jahr. „Ich finde es toll, dass man uns nahe bringt, wie das damals abgelaufen ist.“ Robin Reich lobte die Oberschule, weil man sich hier „so für die Schüler einsetzt“, wie er sagte.

Klassenraum im ausgebauten Dachgeschoss. Quelle: Frank Pawlowski

Bei der Gründung der Schule vor 120 Jahren gab es 45 Schüler, heute sind es 437. Das Gebäude ist mehrfach erweitert worden. Gerade wird der Ausbau des Dachgeschosses vollendet. Der erste Teil mit zwei Klassenräumen und einem Gruppenraum wird bereits genutzt. Der zweite Abschnitt mit weiteren Räumen steht kurz vor der Fertigstellung, eine elektronische Tafel muss noch installiert werden.

Im Dezember 2021 will die Schule die Ergebnisse ihres Witthöft-Jahres präsentieren, dann aber nicht wieder im kleinen Kreis, hofft Schulleiterin Cornelia Schütz: „Ich würde mir wünschen, dass der Abschluss im großen Rahmen stattfindet.“

Von Frank Pawlowski