Wildau

Zwei Ladendiebe – 20 und 36 Jahre alt –versuchten am Dienstagnachmittag, Alkoholika im Wert von rund 180 Euro in einem großen Einkaufszentrum in der Chausseestraße in Wildau zu stehlen. Beamte stellten die Identität der beiden Männer fest. Das Diebesgut verblieb im Markt. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Von MAZonline