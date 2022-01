Wildau

Ein 44-jähriger Mann und eine 48 Jahre alte Frau, die mit 1,88 beziehungsweise 2,0 Promille alkoholisiert waren, gerieten am Montagabend in der Freiheitsstraße in Wildau in einen handfesten Streit. Dieser endete mit einer Körperverletzung. Die Frau und ein zu Hilfe eilender Zeuge wurden durch die Schläge verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Mann kam in Gewahrsam. Bei der Fahrt in die Inspektion versuchte er, die Beamten anzugreifen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Körperverletzungsdelikte und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline