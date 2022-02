In Wildau eröffnet demnächst eine „Hall of Meat“ für erlesenes Fleisch aus der Region und für regionale Spezialitäten. Unternehmer und Fleischsommelier Olaf Mahr setzt eine Erfolgsgeschichte fort.

Wildau: Vor der Eröffnung der „Hall of Meat“ – Fleisch vom Bauern in der Nachbarschaft

