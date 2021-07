Wildau

Bei den Planungen zum Dahme-Nordufer in Wildau ist der Verkehr auf den umliegenden Straßen untersucht worden. Die Zahlen zeigen, wie die Verkehrsbelastung aktuell ist und wie sie sich voraussichtlich verändern wird. Ein Fazit ist, dass der Verkehr auch ohne eine Bebauung des Dahmeufers zunehmen wird. Mit einem neuen Wohngebiet würde vor allem die Kreuzung Friedrich-Engels-Straße, Freiheitstraße zum Nadelöhr werden. Deshalb gibt es für den Bereich eine klare Empfehlung.

Untersuchung von 2019

Die Untersuchung von 2019 wurde im Auftrag der Stadt vom Berliner Büro Spreeplan durchgeführt, inzwischen hat die Stadt das B-Planverfahren zum Dahme-Nordufer ausgesetzt. Neues Baurecht für große Wohnungsbauprojekte wird vorerst nicht geschaffen. Der Investor, die Bauwert AG, hat auf einer Internetseite zahlreiche Dokumente zu dem Vorhaben veröffentlicht darunter ist auch die Untersuchung von Spreeplan. Bauwert hält an dem Vorhaben fest, will am Dahme-Nordufer 700 Wohnungen sowie Einzelhandel und Büros errichten.

Grundlage für die aktuellen Verkehrsdaten ist eine Verkehrszählung von 2017. So wurden in der Bergstraße täglich 10.400 Fahrzeuge gezählt, in der Dorfaue waren es mit 14.600 mit Abstand die meisten in Wildau. In der Freiheitstraße waren es im oberen Abschnitt 8600 und im Bereich des Bahnübergangs 4900. Karl-Marx-Straße und Friedrich-Engels-Straße gehören mit jeweils rund 9000 Fahrzeugen zu den stark befahrenen Straßen.

Die Freiheitstraße mit Bahnübergang in Wildau. Verkehrsplaner empfehlen hier eine Unterführung. Quelle: Frank Pawlowski

Bis zum Jahr 2025 wird der Verkehr auf den Straßen wegen des erwarteten Wachstums im Umfeld des Schönefelder BER-Flughafens um bis zu sieben Prozent zunehmen. Mit einem bebauten Dahme-Nordufer kommt ein weiterer Anstieg von durchschnittlich elf Prozent dazu.

15.000 Autos in der Dorfaue

So werden für die Dorfaue knapp 15.000 Autos täglich prognostiziert, für die Friedrich-Engels-Straße 12.000, knapp 3000 mehr als heute. Im Westkorso nimmt der Verkehr um 30 Prozent zu, die Zahl der Fahrzeuge, die hier täglich fahren, steigt von 2000 auf knapp 3000. In der Karl-Marx-Straße sollen es knapp 11.000 Fahrzeuge täglich sein.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut der Untersuchung werden durch die Zunahme des Verkehrs auf den umliegenden Straßen des Nordufers „keine kritischen Kapazitäten“ erreicht. Handlungsbedarf sehen die Experten jedoch am Knotenpunkt Friedrich-Engels-Straße und Freiheitstraße. Zum Problem wird der kurze Anschnitt auf der Freiheitstraße zwischen Bahnübergang und der Eneglsstraße. Bei geschlossener Schranke ist hier Patz für 13 Fahrzeuge, mit bis zu 40 Fahrzeugen ist aber mit den erwarteten zusätzlichen Verkehren zu rechnen. Ständig wachsende Staus wären die Folge, die sich erst allmählich auflösen. Der Knoten wäre dauernd überlastet.

Erst Ampel, dann Bahntunnel

Deshalb empfehlen die Verkehrsplaner für diese Kreuzung mittelfristig eine Ampel. Auch ein Bahntunnel in der Freiheitstraße komme in Betracht. Neben der Bergstraße wäre das die zweite Unterführung in Wildau. Die Bauwert AG hat das für die Bahnübergänge in der Freiheitstraße und im Westkorso untersuchen lassen. An beiden Standorten wäre demnach eine Unterführung mit ähnlichen Kosten möglich. Da der Stadtrat per Beschluss das Westkorso ausgeschlossen hat, bliebe noch die Freiheitstraße als Möglichkeit.

Ein Bahntunnel würde laut Bauwert zwischen 15 und 18 Millionen Euro kosten. Das hängt davon ab, welche Variante gewählt wird. Bund und Land würden demnach den Großteil der Kosten tragen. Wildau müsse anteilig geringfügige Planungs- und Verwaltungskosten. Die bisherigen Planungskosten habe das Unternehmen getragen. Auf diesen Planungen könne die Deutsche Bahn „aufsetzen“. Bauwert weist darauf hin, dass die Unterführung empfehlenswert, aber keine Voraussetzung dafür sei, den Verkehr aus dem gepanten neuen Wohngebiet „problemfrei“ abzuleiten. Auch das ist auf der Internetseite zum Dahme-Nordufer nachzulesen.

Von Frank Pawlowski