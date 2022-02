Wildau/Königs Wusterhausen

Beamte stoppten am Mittwochabend einen Mercedes-Fahrer (20) in der Wildauer Dorfaue. Laut Vortest hatte er Kokain genommen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Radler (36), der am Donnerstagmorgen in der Luckenwalder Straße in Königs Wusterhausen angehalten wurde, hatte laut Atemalkoholtest 1,71 Promille im Blut. Zudem hatte er vermutlich Drogen und Pfefferspray ohne amtliche Kennzeichnung bei sich.

Von MAZonline