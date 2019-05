Wildau

Der Zeitplan für die Sanierung des Wildauer Stichkanals war fertig, die Finanzierung stand. Doch der Stadtrat hat das Projekt jetzt in letzter Minute gestoppt. Alles geht wieder von vorne los, aber anders. Eine Bebauung beidseits des Kanals zwischen der Bahnlinie und der Straße ist nun im Gespräch. Ein Konzept gibt es schon.

Stadtrat bestätigt Konzept

Das neue Konzept wurde von der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft, Wiwo, vorgelegt und vom Stadtrat am Dienstagabend einstimmig bestätigt. Nun soll aus den Ideen eine Planung gemacht werden. Das ist vorgesehen: Auf dem Parkplatz an der Karl-Marx-Straße vor Kanalbrücke soll ein Parkhaus entstehen, unter anderem für den vorhandenen Wohnungsbestand. Für das Aldi-Grundstück an der Friedrich-Engels-Straße auf der anderen Brückenseite ist ein Hotelbau angedacht. Es soll neben oder auf dem Einkaufsmarkt errichtet werden. Parkplätze für den Markt und weitere Gewerbeeinheiten sollen hier ebenfalls entstehen. „Der Standort scheint aus Sicht der Hotelbranche ideal“, schreibt Wiwo-Chef Frank Kerber in seiner Stellungnahme für den Stadtrat.

Hier soll ein Parkhaus entstehen. Quelle: Frank Pawlowski

Es gebe einen „allgemein erklärten Bedarf“ an einem Hotel in Wildau. Deshalb sei schon mit Betreibern und Investoren gesprochen worden. Kerber zählt weitere Vorteile auf, wie die „exzellente Anbindung an den ÖPNV, die Nähe zur Technischen Hochschule und zu Firmen auf dem ehemaligen Werksgelände sowie die Anbindung zur Dahme. „Ein Hotel würde eine sinnvolle Belebung der Schwartzkopff-Siedlung nach sich ziehen“, urteilt er. Zur Zukunft der Bibliothek neben Aldi gibt es im Konzept keine Aussage.

Fahrplan bis zum Baubeginn

So soll es jetzt weiter gehen: Schon im August soll ein Bebauungsplan ausgelegt werden. Im Frühjahr 2020 könnte er beschlossen werden. Baubeginn soll im Herbst 2020, spätestens aber im Frühjahr 2021 sein. Wie alles einmal aussehen könnte, ist derzeit noch unklar. Stadtverordneter Lutz Rehfeldt (parteilos) sagte, was er erwartet: „Von Anfang an sollte klar sein, dass die Fassaden- und Dachgestaltung an die Schwartzkopff-Siedlung angelehnt wird.“

Auf der Ostseite mündet der Stichkanal in die Dahme. Die Sanierung dieses Abschnitts ist wieder völlig ungewiss. Ursprünglich sollte sie im September 2019 beginnen. Quelle: Frank Pawlowski

Der Beschuss sieht ebenfalls vor, dass im Zuge der Planungen für die Neubauten auch die Sanierung des Stichkanals in diesem Bereich vorzubereiten ist. Der östliche Teil des Kanals, der in die Dahme einmündet, ist hingegen nicht Teil des Konzepts.

Stadt muss Fördermittel wohl zurückgeben

Ob hier die bereits geplante Sanierungsmaßnahme durchgeführt wird, ist fraglich. Denn die Landesförderung von knapp 700000 Euro bekam Wildau für den gesamten Kanal. Der amtierende Bürgermeister Marc Anders (parteilos) teilte im Stadtrat mit, dass dieses Geld nicht für ein Teilstück des Kanals verwendet werden darf. Diese Auskunft habe er von der Investitionsbank des Landes schon bekommen. „Das bedeutet, dass wir die Fördermittel zurückgeben müssen“, sagte er den Stadtverordneten. Allerdings soll das noch einmal geprüft werden.

Politikern gefiel Sanierungskonzept nicht

Das Projekt zur eine Million Euro teuren Sanierung des Kanals war umstritten. Den Stadtpolitikern war die geplante „naturnahe Gestaltung“ zu unkonkret. Außerdem missfiel ihnen, dass eine künftige Geruchsbelästigung nicht ausgeschlossen werden konnte. Vom Kanal geht vor allem in der warmen Jahreszeit ein fauliger, teils stechender Geruch aus. Schlamm und Boden sind mit Phenol und Altöl belastet. Der Schlamm sollte entsorgt werden. Im September 2019 sollten die Arbeiten beginnen und Ende Januar 2020 abgeschlossen sein.

Stichkanal ist ein Dauerthema

Seit mehr als zehn Jahren ist die Sanierung des Stichkanals ein Thema. Die Umsetzung scheiterte wiederholt am fehlenden Geld. Der Kanal ist fast 120 Jahre alt. Er diente dem Lokomotiv-Werk als Transportweg für Rohstoffe. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Kanal teilweise zugeschüttet.

Für den Aldi-Markt war bereits einmal eine Wohnbebauung im Gespräch. Wildau war einer der Standorte, die dafür geprüft wurden. Die Wohnungen sollten über dem Markt erichtet werden.

Von Frank Pawlowski