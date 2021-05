Wildau

In der CDU/FDP-Fraktion im Wildauer Stadtrat gibt es personelle Veränderungen. FDP-Stadtverordneter Felix Schäfer legt sein Mandat nieder, für ihn rückt Martin Stock in die SVV nach. Außerdem schließt sich der fraktionslose Stadtverordnete Kevin Weidler der Fraktion an, die damit künftig fünf Sitze hat, einen Sitz mehr als bisher. Das hat Fraktionsvorsitzender Mark Scheiner (CDU) bekanntgegeben.

Felix Schäfer legt Mandat nieder

Digital-Experte Felix Schäfer verlässt demnach den Stadtrat aus persönlichen Gründen. Er zieht nach Südbrandenburg. Auf Vorschlag der FDP nimmt der parteilose Martin Stock seinen Platz im Stadtrat und der CDU/FDP-Fraktion ein. Er wird die Fraktion im Hauptausschuss und im Haushaltsausschuss vertreten. Martin Stock ist sein 25 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, er saß für die FDP schon einmal im Wildauer Stadtrat. Zuletzt initiierte er in Wildau einen Wirtschaftsstammtisch.

Kevin Weidler schließt sich ebenfalls der Fraktion an. Bei der Kommunalwahl 2019 war er als Einzelbewerber in den Stadtrat gewählt worden. Zusammen mit zwei weiteren Einzelkandidaten und zwei Vertretern der Grünen gehörte er der gemeinsamen Fraktion Bürger für Wildau/Grüne an. Im Mai 2020 sei er gegen seinen Willen aus der Fraktion ausgeschlossen worden, wie Weidler damals sagte. Seither ist er fraktionsloser Stadtverordneter. Mit CDU/FDP brachte er schon einige gemeinsame Anträge ein, zuletzt zur digitalen Bürgermeister-Sprechstunde.

Gute Zusammenarbeit

Aufgrund der bisherigen „guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit“ sei Weidlers Wunsch zur Aufnahme in die Fraktion einstimmig befürwortet worden, so Fraktionschef Mark Scheiner. Damit könne sich Weidler mehr Gehör verschaffen. Er kann stimmberechtigt in Ausschüssen mitarbeiten. Durch seine Mitarbeit werde die Fraktion auch künftig in den Bereichen Kita, Schule un Umwelt ihre „Gestaltungsbereitschaft verdeutlichen“. Kevin Weidler wird für die CDU/FDP-Fraktion in den Ausschüssen Bildung/Soziales, Bau/Planung sowie Umwelt/Ordnung mitwirken.

Im Wildauer Stadtrat ist die CDU/FDP mit fünf Sitzen zweitstärkste Fraktion nach der SPD, die sieben Sitze hat. Beide Fraktionen haben zusammen die Stimmenmehrheit. Die Linken haben vier, BfW/Grüne drei Stadtverordnete. Beide Fraktionen büßten jeweils einen Sitz ein. Thomas Wilde (parteilos) verließ wegen Meinungsverschiedenheiten die Linksfraktion und schloss sich der SPD-Fraktion an. Der bündnisgrüne Stadtverordnete Oliver Reif-Dietzel legte kürzlich aus persönlichen Gründen sein Mandat nieder. Einen Nachrücker gibt es für ihn nicht, weil die Grünen nur mit den Kandidaten zur SVV-Wahl antrat, die gewählt wurden.

Von Frank Pawlowski