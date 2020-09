Wildau

Der neue Campus der Grundschule Wildau könnte ganz anders aussehen, als bisher geplant. Er würde viel größer, vor allem aber viel teurer werden. Auf einer Informationsveranstaltung wurden den Stadtverordneten und sachkundigen Einwohnern die neuen Varianten vorgestellt. Entschieden ist noch nichts.

Alles noch im Konjunktiv

Könnte und würde: Derzeit steht beim Schulcampus alles noch im Konjunktiv. Was möglich wäre, hat die Potsdamer Planungsgesellschaft S & P im Auftrag der Stadt Wildau entworfen. Sie nahm die bisherigen Pläne für die Erweiterung der Grundschule und den Neubau der Sporthalle unter die Lupe. Ergebnis: die alten Annahmen zur Größe der Gebäude und zur Schülerzahl müssen nach oben korrigiert werden.

Anzeige

Der Innenhof mit den Bäumen würde nach den neuen Plänen erhalten bleiben. Quelle: Gerlinde Irmscher

Weitere MAZ+ Artikel

So rechnen die Planer wegen der Einwohnerentwicklung in Wildau mit bis zu 900 Schülern in den kommenden Jahren, bisher war man von 720 ausgegangen. Aktuell sind es 453 Schüler. Insgesamt würde sich die Neubaufläche fast verdoppeln auf knapp 13.000 Quadratmeter.

Neuer Standort für die Sporthalle

Die wichtigste Änderung ist der Standort der geplanten Dreifeld-Sporthalle. Sie soll auf dem benachbarten früheren Meyer-Beck-Gelände entlang der Fichtestraße gebaut werden. Das Grundstück gehört der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Wiwo. Die Stadt ist zuversichtlich, dass sie sich mit der Wiwo einigen kann. Die Planer nannten das einen Glücksfall, weil der Campus so viel großzügiger gestaltet werden könne als das ursprünglich möglich war. Der Innenhof der Schule mit den Bäumen bliebe so erhalten. Halle und Schulgelände sollen miteinander verbunden werden. Das bedeutet, dass die Geschwister-Scholl hier zur Sackgasse wird.

Das frühere Meyer-Beck-Gelände in Wildau ist als Standort für die neue Schulsporthalle im Gespräch Quelle: Frank Pawlowski

Die geplante Aufstockung des Hortgebäudes neben der Schule ist nach Angaben der Planer nicht möglich. Es soll deshalb abgerissen und neu gebaut werden. Der neue Hort soll die Mensa beherbergen. Als Standort kommt ebenfalls die Meyer-Beck-Fläche in Betracht. Diese Variante ist für die Planer aber nur die zweite Wahl. Die kleine Turnhalle neben der Schule, die als Speisesaal geplant war, wird weiter als Turnhalle genutzt. Das Schulgebäude an der Käthe-Kollwitz-Straße wird auf drei Geschosse aufgestockt, nicht auf zwei wie bisher vorgesehen.

Preishammer: 40 Millionen

Das alles hat seinen Preis, bei dem Stadtpolitiker schlucken mussten. Mindestens 33,4 Millionen Euro soll die neue Wildauer Mega-Schule kosten, 17 Millionen wollte die Stadt ursprünglich ausgeben. Künftige Kostensteigerungen miteinkalkuliert könnten es am Ende sogar rund 40 Millionen Euro werden. Eine Bauzeit von vier Jahren ist veranschlagt.

Nach Angaben der Planer ließen sich bis zu fünf Millionen Euro einsparen, indem zum Beispiel etwas kleiner gebaut wird und die Schülerzahl auf 750 verringert wird.

Die neuen Vorschläge sollen nun in den Ausschüssen des Stadtrates diskutiert werden. Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) wünscht sich eine Entscheidung noch in diesem Jahr. „Wir brauchen das Zeichen, in welche Richtung es gehen soll“, sagte sie. Für Gesprächsstoff sorgt schon der Standort der Sporthalle auf der Meyer-Beck-Fläche, an dem es vereinzelt Kritik gab.

Der bisherige Plan für die Erweiterung der Grundschule Wildau. Quelle: Stadt Wildau

Mehr Aufschluss verlangen Stadtpolitiker zum fast verdoppelten Flächenbedarf. „Wir müssen ja völlig falsch gelegen haben“, wunderte sich Fraktionschef Marc Scheiner ( CDU). Thomas Wilde ( SPD) hält die Planungen hingegen für durchaus realistisch. „Wenn wir uns ein bisschen Luft nach oben lassen, kann das nicht schaden.“ Nachfragen gab es zu den möglichen Kosten. „40 Millionen Euro sind für mich eine utopische Summe. Bedeutet das, dass wir nichts anderes mehr machen können?“, wollte Katrin Rudolph (Linke) wissen.

Vize-Bürgermeister und Kämmerer Marc Anders (parteilos) konnte das noch nicht sagen, erst mit der konkreten Planung sei das möglich. Zur Finanzierung des Vorhabens sagte er. „Auf den ersten Blick scheint das unmöglich, doch wenn wir uns einig sind, finden wir eine Lösung.“ Anders nannte die Schulerweiterung das „vielleicht wichtigste Projekt“ der Stadt. „Wir wollen die Grundschule fit machen für die nächsten 50 Jahre.“

Von Frank Pawlowski