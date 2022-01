Wildau

Brombeersträucher und Birkenbäume so weit das Auge reicht: Aktuell deutet noch nicht wirklich viel darauf hin, dass auf dem etwa 3.000 Hektar großen Areal am Ende der Wildauer Fichtestraße im ersten Quartal 2022 ein Hundeauslaufplatz eröffnet werden soll. Initiator dieser Anlage ist die Stadt Wildau, die bei der Planung und Durchführung tatkräftige Unterstützung von Hundefreund Uwe Fels bekam.

Brombeersträucher verschwinden vom Auslaufplatz

„In den kommenden Wochen muss auf dem Platz noch echt viel getan werden. Unter anderem werden die zahlreichen Brombeersträucher komplett mit ihren Wurzeln ausgegraben. Zudem werden tote Bäume komplett entfernt sowie herunterhängende Äste abgeschnitten, damit sich an diesen niemand verletzt. Für die Hundebesitzer werden neue Sitzbänke aufgestellt und auch ein Erste-Hilfe-Kasten wird für Notfälle aufgehängt. Geplant ist auch eine Schleuse im Eingangsbereich, die verhindern soll, dass Hunde unkontrolliert entweichen“, informiert der 50-jährige Fels. „Was dann noch fehlt, werden wir erst sehen, wenn die Hundebesitzer ihre Oase für die Vierbeiner in Beschlag genommen haben.“

Uwe Fels auf dem noch unfertigen Areal in Wildau. Quelle: Oliver Schwandt

Bereits vor gut 18 Monaten nahm Fels Kontakt zur Stadt Wildau auf, um über die Dringlichkeit einer Errichtung eines Hundeauslaufplatzes zu sprechen. „Solch eine Anlage gibt es weit und breit nicht. Zudem herrscht in unserer Region Leinenzwang, sodass die Vierbeiner in ihrem Bewegungsradius sehr eingeschränkt sind.“ Bei den Stadtoffiziellen stieß er bei seinem Anliegen dabei schnell auf offene Ohren, denn diese stellten eine Eigentumswaldfläche für das neue Vergnügungsparadies der Hunde zur Verfügung. „Dafür bin ich der Stadt Wildau sehr dankbar“, freut sich Fels über das Entgegenkommen. „Der neue Hundeauslaufplatz bietet eine gute Alternative, um sorglos die Hunde von der Leine zu lassen, sodass sie mit ihren Artgenossen auf der abgezäunten Anlage herumtollen können“, so Fels weiter. „Alle Kosten, die den neuen Hundeauslaufplatz betreffen, trägt ganz alleine die Stadt Wildau“, fügt er noch hinzu. Mit der Setzung eines Zaunes, der das Ausbüchsen der Tiere verhindert, wurde im vergangenen Jahr bereits begonnen.

Die Pflege des Platzes werden nach der Inbetriebnahme die Nutzer in Eigenleistung übernehmen. „Wir würden uns freuen, wenn in regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens einmal im Jahr, in Eigenleistung die Anlage gesäubert wird. Es gibt immer etwas zu tun, um solch ein Schmuckstück für die Vierbeiner sauber zu halten. Zu diesem Zweck werden auch Behälter mit Kotbeuteln aufgehängt, denn es gibt immer mal wieder ,schwarze Schafe’, die die Hinterlassenschaft ihrer Hunde nicht aufsammeln“, weiß Fels, der bereits seit vier Jahren in Wildau mit „Floh’s Barferie“ im Fuchsbau 20 ein Geschäft für Heimtierbedarf betreibt.

Hundefreunde werden auf einer Facebook-Seite informiert

Um alle Aktivitäten den Gästen des Hundeauslaufplatzes mitzuteilen, erstellte Fels im Dezember eine Facebookseite (Hundeauslaufgebiet Wildau). „Auf der Seite wird aktuell über den Baufortschritt berichtet. Sollte eine Reinigungsaktion anstehen, werden wir auch bei Facebook dazu aufrufen. Dass die Seite angenommen wurde, sehe ich daran, dass sie innerhalb von vier Wochen 150 Follower zu verzeichnen hat. Das freut mich natürlich sehr“, sagt Fels mit einem Lächeln im Gesicht.

Mit Hunden hatte der gebürtige Berliner bereits sein ganzes Leben schon zu tun. „Ich hatte immer einen Vierbeiner um mich herum. Ich liebe diese Tiere einfach.“ Für ein anderes Hobby bleibt ihm aufgrund seines Ladens derzeit nur noch wenig Zeit. „Ich habe früher in der Uckermark als Tauchlehrer gearbeitet. Jetzt komme ich nur noch sehr selten dazu, mir die Welt unter Wasser anzugucken.“

Von Oliver Schwandt