In der evangelischen Gemeinde der Wildauer Friedenskirche sorgte die Verpachtung des Gemeindehauses für großen Unfrieden. Der Streit hinterlässt bis heute seine Spuren. Die neue Gemeindekirchenrat will alte Gräben überwinden und unternimmt einen neuen Anlauf zur Versöhnung. Die Türen stehen offen, die Hände sind ausgestreckt, lautet die Botschaft. Ein erster Schritt ist bereits gemacht.

Mit dem Förderverein für den Erhalt des alten Pfarrhauses konnte ein Rechtsstreit abgewendet werden, berichtet Pfarrerin Cornelia Mix. Der Verein hatte mehrere Zehntausend Euro an Spenden für das Haus gesammelt. Nach der Verpachtung war lange unklar, wer über das Geld verfügen darf. Nun hat man sich laut Mix darüber geeinigt. „Das ist ein Aufbruch“, sagt Cornelia Mix.

Vierköpfiger Ausschuss

Sie gehört dem vierköpfigen Geschäftsführenden Ausschuss des Gemeindekirchenrats an, der sich vor einigen Wochen konstituierte. Laura Sziedat, Hans Henschel und Thomas Flieger sind die weiteren Mitglieder. Die Wahl des Gremiums selbst liegt schon etwas länger zurück. Im großen Raum des Gemeindehauses in der Kirchstraße sitzen die Vier an einem Tisch. Sie erzählen, was sich bisher getan hat und wie es weiter gehen soll.

Hoffnung tut der Seele gut: Banner über dem Eingang der Friedenskirche in Wildau. Quelle: Frank Pawlowski

Der Raum befindet sich im Erdgeschoss, das die Kirchengemeinde größtenteils weiterhin nutzt. Eine Küche und ein Büro gehören ebenfalls noch dazu. Im Obergeschoss wohnt eine Familie. Der Pächter des Hauses, ein Privatmann aus Berlin, nutzt das Haus nicht selbst. Laut Cornelia Mix ist er „in allen Belangen“ offen für die Interessen der Gemeinde und „sehr kooperativ“.

Er übernahm die überfällige Sanierung, die Gemeinde renovierte. „Wir haben jetzt die Räume, die wir tatsächlich brauchen und können das bezahlen. Dazu verhelfen und auch die Pachteinnahmen“, sagt Cornelia Mix. Finanziell ist damit die Rechnung aus ihrer Sicht aufgegangen. Die Gemeinde hätte die Kosten für eine Sanierung nicht aufbringen und auch die Verantwortung für den Erhalt des Hauses nicht übernehmen können, betont sie. „Uns ist eine große Last genommen worden.“

Reges Gemeindeleben

Gleichzeitig konnte das Gemeindeleben weitergehen. Die Krabbelgruppe für Mütter und Babys ist weit über Wildau hinaus gefragt. Bastelkurs, Frauenkreis und Instrumental-Unterricht sind weitere Angebote. Der Posaunenchor probt im Gemeindehaus, im Winter finden hier die Gottesdienste statt. Das Haus steht aber auch allen Wildauern offen. „Wir sind hier für jeden da“, sagt Cornelia Mix. Sie verweist vor allem auf Angebote für Menschen, die sich einsam fühlen. „Sie finden hier Gemeinschaft und Hilfe.“

Das Gemeindehaus neben der Kirche wurde verpachtet. Die Kirchengemeinde ist dort jetzt Mieterin. Quelle: Frank Pawlowski

Ohne viele freiwillige Helfer wäre all das nicht möglich, wie Hans Henschel betont. „Wir sind dankbar für deren großen Einsatz“, sagt er. So halten sie Kirche, Gemeindehaus und das Umfeld sauber. Sie backen, betreuen Veranstaltungen und erledigen Fahrdienste.

Mit der steigenden Einwohnerzahl von Wildau wächst die Kirchengemeinde. 160 Menschen sind in den zurückliegenden beiden Jahren dazu gekommen. Sie wurden kürzlich mit einem Mittagskonzert begrüßt, einige von ihnen folgten der Einladung. Damit ist Wildau laut Claudia Mix die einzige Kirchengemeinde in der Region mit Zuwachs.

Das Miteinander fördern

Der Gemeindekirchenrat will das Miteinander fördern. „Wir laden die Leute herzlich ein“, sagt Thomas Flieger. Und Laura Sziedat formuliert es so: „Wir sind für die Gemeinde da, wer ein Anliegen hat, soll einfach direkt mit uns reden.“

Thomas Flieger spricht wiederholt davon, „Brücken zu bauen“. Er fand erst kürzlich über den Konfirmandenunterricht seiner Tochter zur Gemeinde und sieht sich als völlig unvoreingenommen. Cornelia Mix sagt, sie bedauere sehr, dass engagierte Menschen sich im Streit um das Gemeindehaus vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Sie wünscht sich deshalb um so mehr, dass die Versöhnung gelingt.

Eine Gelegenheit dazu gibt es am 4. Oktober beim Gottesdienst zum Erntedank in der Friedenskirche. Die Ratsmitglieder haben sich überlegt, das mit einer Gemeindeversammlung zu verbinden, die einmal jährlich stattfinden soll. Der Gemeindekirchenrat lädt dazu nach dem Erntedank-Gottesdienst in den Garten des Gemeindehauses ein. Es soll eine gesellige Runde mit Essen und Getränken werden.

Von Frank Pawlowski