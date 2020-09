Wildau

Vor dem Sportcasino in der Grabowskistraße in Wildau stoppt ein Auto. Eine Frau kurbelt das Fenster herunter und wartet. „Moment, da muss ich hin. Ich hole mal das Körbchen,“, sagt Wirt Michael Karras mitten im Gespräch. Er eilt zum Auto und lässt sich den Korb reichen. In der Küche steht das Essen schon eingepackt bereit, das die Frau in dem Behältnis zurück bekommt. Sie hat zwei Mal Königsberger Klopse mit Salzkartoffeln bestellt.

Der Gastraum mit der Fahne des Union-Fanclubs Wildauer Kickers an der Wand. Hinter der Tür befindet sich ein Versammlungsraum, in dem bei Feiern das Buffet aufgebaut wird. Quelle: Frank Pawlowski

Sie winkt noch kurz und fährt davon. Der Boxenstopp hat keine zwei Minuten gedauert. Die Frau holt sich im Sportcasino regelmäßig das Mittagessen ab. Michael Karras liefert es auf Wunsch auch nach Hause. Seine Kundenzahl ist noch überschaubar. Doch der 55-Jährige will nicht klagen. „Wir sind auf einem guten Weg.“

Tugenden der Kneipenkultur

Zum Jahresbeginn hat er das Casino übernommen. Mit ihm kehren die alten Tugenden der Kneipenkultur zurück. Das Casino steht für Geselligkeit und preiswerte Hausmannskost. Und vor allem für verlässliche Öffnungszeiten. Daran hatte es zuletzt gehapert. Die Gäste blieben aus, weil sie nicht wussten, ob sie vielleicht vor verschlossenen Türen stehen.

Gemeinsam mit Lebensgefährtin Claudia Krüger schmeißt Michael Karras den Laden. Gelegentlich hilft eine Mitarbeiterin noch mit aus. Quelle: Frank Pawlowski

Montags bis Freitags gibt es nun von 11 bis 14 Uhr den Mittagstisch im Casino. Mittwochs, donnerstags und freitags ist es außerdem ab 18 Uhr geöffnet, an den Wochenenden ab 15 Uhr, stets mit Essen. Bei den Heimspielen der Phönix-Fußballer ist Michael Karras meist früher da, damit die Zuschauer vor Anpfiff noch ein Bierchen trinken können.

Viel Freizeit bleibt nicht

Karras schmeißt den Laden mit seiner Lebensgefährtin Claudia Krüger. Viel Freizeit bleibt da nicht. Beide arbeiteten schon vorher im Casino. Sie kochen täglich frisch und wechseln sich am Tresen ab. Wenn viel zu tun ist, hilft eine Mitarbeiterin im Service mit aus. Jede Woche gibt es einen neuen Speiseplan. In dieser Woche stehen noch Süß-saure Eier, Nudelsuppe und Bratkartoffeln mit Schnitzel auf der Karte, jedes Gericht kostet 5,50 Euro.

Es gibt einen separaten Billard-Raum. Quelle: Frank Pawlowski

Den Sprung in die Selbstständigkeit hat sich Michael Karras gut überlegt. Eine Weile arbeitete er nebenbei noch auf dem Bau. Dann gab er sich einen Ruck und übernahm das Casino. Die Corona-Zwangspause im Frühjahr war für ihn ein Nackenschlag. Mit dem Essen-Service konnte er sich gerade so über Wasser halten. Aber für den gelernten Fleischer kam es nicht in Frage, aufzugeben.

„Wir haben hier schon viel Herzblut reingesteckt“, erzählt er und diese Leidenschaft ist ihm stets anzumerken im Gespräch. Im Gastraum wurden die Wände teilweise neu gestrichen, draußen brachte er neue Casino-Schilder an. Die kleine Holzhütte vor dem Stadion hat er ebenfalls renoviert, bei Fußballspielen wird hier Bier ausgeschenkt. Jedenfalls in normalen Zeiten. Wegen Corona ist das gerade nicht erlaubt.

Union-Fanclub ist hier zu Hause

Der Fanclub des Fußball-Bundesligisten Union Berlin, Wildauer Kickers, ist im Casino zu Hause. Hier finden die monatlichen Versammlungen statt, dienstags treffen sich die Unioner zum Stammtisch. Für private Feiern wird das Casino gerne gebucht. Es ist Platz für rund 80 Personen.

Der Eingang zum Sportcasino in der Grabowskisatraße. Es gibt Parkplätze. Quelle: Frank Pawlowski

Der Parkettfußboden und die Holzvertäfelungen am Tresen wirken urig und verleihen dem Lokal einen besonderen Charme. Es ist wie das Gebäude in die Jahre gekommen. Man fühlt sich gleich wie zu Hause, sobald man eingetreten ist. Und bei den sympathischen Wirtsleuten sind die Gäste sowieso stets gut aufgehoben.

Werbetrommel fürs Casino

In der Stadt muss sich allerdings noch herumsprechen, dass sich ein Besuch im Casino wieder lohnt und auch der Mittagstisch eine Kostprobe wert ist. Die Werbetrommel rührt Michael Karras schon kräftig selbst. Er hat eine Internetseite für das Casino eingerichtet und ist auch auf Facebook präsent.

Die Außenanlagen, dahinter ist das Otto-Franke-Stadion. Quelle: Frank Pawlowski

Das Michael Karras weiß, dass er Geduld braucht. „Wir versuchen, das Casino wieder zu etablieren“, sagt der Wildauer, der erst seit einigen Jahren wieder in seiner Heimatstadt lebt. Nahe Dortmund betrieb es zuvor erfolgreich eine Ruhrpott-Kneipe, in der Fans von Schalke und Dortmund ein- und ausgingen. Allerdings platzierte Karras, der auch schon in Hotels arbeitete, sie bei den Übertragungen immer schön getrennt voneinander.

Angespannt war zuletzt das Verhältnis der Phönix-Spieler zum Casino im eigenen Stadion. Sie mieden es sogar. Doch auch das hat sich inzwischen schon geändert, worüber sich Wirt Michael Karras sehr freut. „Ich möchte ein gutes Verhältnis zum Verein pflegen“, sagt er.

Von Frank Pawlowski