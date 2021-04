Wildau

Wer in den vergangenen Wochen im Bereich der TH Wildau unterwegs war, konnte immer wieder mal junge Leute beobachten, die mit Kisten und Kübelpflanzen in die beiden Studentenwohnheime auf dem Campus einzogen. Während das mit den leuchtend grünen Fassadendetails bereits seit mittlerweile 2012 existiert, konnte das danebenstehende erst vor wenigen Wochen eröffnet werden. „Das Wohnheim in Wildau wird gut angenommen und die Studierenden freuen sich über das farbenfrohe Haus und die funkelnagelneuen Zimmer“, berichtet Josephine Kujau, Pressesprecherin des Studentenwerks Potsdam.

Das ältere Wohnheim auf dem Campus der TH Wildau wurde 2012 bezugsfertig. Quelle: Nadine Pensold

Wohnheim ist noch nicht voll ausgelastet

Noch ist es jedoch nicht voll ausgelastet. Das liegt zum einen daran, dass zum Sommersemester nur wenige Studiengänge starten, denn an der TH wird in den allermeisten Fächern klassisch zum Wintersemester begonnen. Und dann hat natürlich auch die Pandemie-Situation zumindest einen gewissen Einfluss auf die Nachfrage nach Wohnraum am Campus – das betrifft jedoch alle vom Studentenwerk Potsdam geführten Wohnheime in Brandenburg. Einige Studierende seien auch wieder zu ihren Familien gezogen, so Kujau.

Und viele internationale Studierende hätten außerdem ihr geplantes Auslandssemester abgesagt oder vertagt. Grundsätzlich aber seien die Wohnanlagen des Studentenwerks weiterhin gut nachgefragt. Derzeit liege die Auslastung bei rund 90 Prozent.

Der schicke, frisch eröffnete Neubau. Quelle: Nadine Pensold

Was in Wildau noch ein wenig hakt: Das Internet funktioniert noch nicht optimal. Daran wird aber mit Hochdruck gearbeitet. Gerechnet wird damit, dass spätestens zum Wintersemester auch im Neubau alle Plätze belegt sein werden. „Derzeit“, so Josephine Kujau, „sind es vor allem auch Studierende anderer Wohnheime in Wildau, die die Chance ergreifen und von der Birken- oder Schillerallee in den Hochschulring umziehen.“

Von Karen Grunow