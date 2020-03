Wildau

In einem Discounter des A 10-Centers in Wildau wurde am Dienstagnachmittag einer 61-jährigen Frau die Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die 45-jährige Diebin konnte von ihr beschrieben und anschließend von der Polizei gestellt werden. Die 61-Jährige erhielt ihre Tasche wohlbehalten zurück. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Handtaschen in den Einkaufswagen abzulegen.

