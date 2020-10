Wildau

Die Technische Hochschule Wildau bietet so einige Projekte für Geflüchtete, ebnet den Frauen und Männern den Weg ins Studium, indem sie intensive Deutschkurse erhalten und Studienvorbereitungsangebote nutzen können. Neu ist das Projekt „PROFI Pilot – Programm zur Förderung der bildungsadäquaten Integration geflüchteter Akademiker in den deutschen Arbeitsmarkt“. Es wird bis Ende 2021 gefördert über den Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD und konnte im August an der TH starten. Svenja Kornher gehört zu den Ansprechpartnern des Projektes. „Wir haben schon erste Anfragen“, berichtet sie.

Alle entsprechende Netzwerke wurden bereits informiert

Die aktuelle Pandemie-Situation bringt mit sich, dass das Team des Projektes weder bei öffentlichen Veranstaltungen präsent sein noch selbst welche anbieten kann. Aber es wurde breit in alle entsprechenden Netzwerke und an alle relevanten Kontakte gestreut, dass das Projekt „PROFI“ jetzt auch an der TH Wildau existiert. Wer sich an die Hochschule wendet, bekommt Rat und Hilfe. Bisher im jeweiligen Heimatland erbrachte Studienleistungen werden mit dem hiesigen System abgeglichen, hat jemand in seinem Heimatland einen Abschluss erworben, wird geschaut, inwieweit dieser hierzulande anerkannt werden kann. Manchmal, so Kornher, fehle vielleicht noch ein Modul, um die volle Anerkennung zu erhalten. Dann werde überlegt, wie und wo das durchgeführt werden kann. Eventuell auch an einer anderen Hochschule, falls die TH die jeweilige Fachrichtung nicht bieten kann. Trotzdem sollte sich niemand scheuen, direkt in Wildau anzufragen. Die Mitarbeiter des Projektes und auch die des Welcome Center der TH wissen dann, wohin genau sich derjenige wenden kann.

Die Beratung läuft sehr individuell

Svenja Kornher ist als Flexibilisierungsmanagerin Teil des „PROFI“-Teams. Seit knapp einem Jahr arbeitet sie an der TH, ihre Aufgabe ist es, die strategische und operative Flexibilisierung des Studienangebots generell voranzubringen. „Die TH ist sehr stark, was die Möglichkeiten eines Teilzeitstudiums angeht“, betont sie. Auch das Konzept des dualen Studiums als Kombination von Studium und beruflicher Ausbildung gehöre zu solchen flexiblen Studienstrukturen. Für „PROFI“ ist dieser Aspekt sehr relevant, geht es doch darum, sehr individuell auf die einzelnen Schicksale und Lebenswege hochqualifizierter Geflüchteter eingehen zu können.

„Sie finden häufig nur schwer eine adäquate Beschäftigung“, so Svenja Kornher. Zwar werde bei einigen das bereits anderswo absolvierte Studium formal komplett anerkannt. Trotzdem scheitern manche doch mit ihren Bewerbungen. „Der Arbeitsmarkt fordert dann vielleicht noch andere Qualifikationen“, erklärt sie. Was die TH dann ergänzend bieten kann, das wird im persönlichen Kontakt mit Sven Brandenburg als Koordinator des Projektes, Monika Molin als Lernmedienexpertin und eben Svenja Kornher besprochen. Sie bieten Online-Beratungen, aber auch persönliche Gespräche direkt vor Ort auf dem Wildauer Campus.

Mitarbeiter des Welcome Centers der TH helfen ebenfalls

Viel Unterstützung erhalten sie auch von den Mitarbeitern des Welcome Centers der TH, das am von Johannes Görbert koordinierten Zentrum für Internationale Angelegenheiten angesiedelt ist. Dorthin können sich Menschen mit Fluchterfahrung wenden, die gern an der TH oder generell in Deutschland studieren wollen. Sie können Sprachkurse belegen, um in der deutschen Sprache so fit zu werden, dass sie zu einem Studium zugelassen werden können. Außerdem gibt es studienvorbereitende Kurse zu Mathe, Physik, Informatik oder technischer Mechanik, solche Kurse können auch noch zu Studienbeginn belegt werden. Es gibt auch Kurse für Fachdeutsch zum Beispiel für den Wirtschafts- oder Technikbereich. „Der Spracherwerb ist ganz zentral“, hebt Svenja Kornher hervor gerade auch im Hinblick auf diejenigen, denen mit dem „PROFI“-Konzept geholfen werden soll. Auch spezielle Workshops, die beim Bewerben helfen und ins wissenschaftliche Schreiben einführen, werden über das Welcome Center für Geflüchtete angeboten.

Flexible Studienstrukturen

Sie haben auch die Möglichkeit, als Gast- oder Nebenhörer an Vorlesungen teilzunehmen. Allerdings gibt es bislang an der TH kein allgemeines, alle Studienveranstaltungen eines Semesters versammelndes Vorlesungsverzeichnis. Da die TH eine Fachhochschule ist, bekommen die regulären Studierenden in ihren jeweiligen Fächern stets feste Stundenpläne. Sie stellen sich ihre Seminare nicht selbstständig zusammen. Insofern war die Notwendigkeit eines übersichtlichen Vorlesungsverzeichnisses bislang vielleicht gar nicht so offensichtlich. Als Flexibilisierungsmanagerin sieht Svenja Kornher da aber einen großen Bedarf, der sich im Zusammenhang mit „PROFI“ noch einmal mehr herauskristallisiert hat. Die promovierte Historikerin ist sich sicher, dass so einiges von dem, was jetzt im Rahmen von „PROFI“ entwickelt wird, auch grundsätzlich für die Flexibilisierung der Studienstrukturen der Wildauer Hochschule relevant bleibt.

Programm ist für die Teilnehmenden kostenlos

Auch wenn eine Geflüchtete oder ein Geflüchteter im jeweiligen Heimatland das Studium nicht mehr beenden konnte, sind Kornher und ihre Kollegen Ansprechpartner. Bei der Einschätzung von bisher erbrachten Studienleistungen arbeiten sie dann eng mit den Professorinnen und Professoren der jeweiligen Fächer zusammen. Über die zahlreichen Firmenkontakte der TH kann das Team vielleicht auch passende Praktikumsplätze vermitteln. Alles, was über das Projekt „PROFI“ ermöglicht werden kann, ist für die Teilnehmenden übrigens kostenlos.

Mehr zum Projekt unter www.th-wildau.de/thwi-profi-pilot

Von Karen Grunow