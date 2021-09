Wildau

Das Wildauer Radwegenetz hat die schlechten Noten aus dem Vorjahr weitestgehend bestätigt, spürbare Verbesserungen gibt es noch nicht. Das ist in Fazit der Arbeitsgruppe Radverkehr nach der diesjährigen Radtour durch die Stadt.

Die Erkenntnisse sollen nun sortiert und bewertet werden. Anschließend will die AG eine Prioritätenliste für den Stadtrat mit einer Rangfolge von Maßnahmen erstellen, deren Umsetzung empfohlen wird.

Zwei Stunden waren Mitglieder der AG in Wildau unterwegs

Gut zwei Stunden waren Mitglieder der AG diesmal in Wildau unterwegs. Im Vorfeld waren 16 „schwierige und verbesserungswürdige Stellen“ im Wegenetz herausgesucht worden, berichtet Oliver Reif-Dietzel. Der frühere bündnisgrüne Stadtverordnete ist Mitbegründer der AG, die den Radverkehr in Wildau fördern will. Das Gremium berät die Stadtpolitiker in dieser Frage. An der Rundfahrt nahm auch eine Vertreterin des Rathauses teil. Das Gremium aus kommunalen Akteuren, Hochschule und Zivilgesellschaft berät die Stadtpolitiker in dieser Frage. An der Rundfahrt nahm auch eine Vertreterin des Rathauses teil. Schwerpunkt der diesjährigen Tour lag auf dem Thema sichere Schulwege.

Der Radweg zwischen dem Autohaus und der Autobahnbrücke. Quelle: Privat

Ein Manko aus dem Vorjahr fiel auch diesmal wieder auf. Es fehlen Überquerungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer, damit sie sicherer über viel befahrene Straßen kommen. Vor dem Aldi-Markt in der Friedrich-Engels-Straße und vor Rewe und dem Drogeriemarkt dm in der Freiheitstraße müsste es nach Ansicht der AG solche Querungshilfen geben, zum Beispiel Mittelinseln, denkbar seien aber auch Bedarfsampeln oder Zebrastreifen.

Oliver Reif-Dietzel findet es ärgerlich, dass bei Neubauten wie der Kita am Hasenwäldchen sichere Überquerungsmöglichkeiten über die Freiheitstraße nicht gleich mit geplant wurden. „Das ist ein großes Versäumnis“, sagt er.

Handlungsbedarf sieht die AG bei den Radwegen in der Richard-Sorge-Straße zwischen dem Autohaus und der Ampelkreuzung nach Königs Wusterhausen und Niederlehme. Oliver Reif-Dietzel benennt zwei Punkte: Der Radweg entlang den Dahmewiesen müsste um rund einen Meter verbreitert werden, damit er in beide Richtungen befahren werden kann. Es geht um knapp 200 Meter bis zur Kreuzung.

Jetzt müssen die Radfahrer, die aus Wildau kommen, auf die rechte Seite wechseln. An der Ampelkreuzung stehen sie vor dem nächsten Problem: wer nach links in Richtung Niederlehme fahren will, kommt hier nicht über die Straße, eine Ampel für Fußgänger und Radfahrer gibt es nur aus Richtung Niederlehme. Wer dorthin will, muss erst einige hundert Meter Richtung KW fahren, um auf der Mittelinsel die Straßenseite erneut wechseln und zurück nach Niederlehme fahren zu können. Die AG wird deshalb die Erweiterung der bestehenden Ampel vorschlagen.

Radwegnetz aus den 1990er Jahren

Das generelle Problem am Wildauer Radwegenetz ist sein Alter, sagt Oliver Reif-Dietzel. Es stammt aus den 1990er Jahren und entspricht vielerorts nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die AG will nun konkrete Vorschläge für Verbesserungen machen. Bei der Umsetzung komme es immer auch auf die Zuständigkeiten an, mitunter seien pragmatische Lösungen gefragt. Bei Landesstraßen könne das langwieriger sein als bei kommunalen Straßen. Auch gelte stets der Finanzierungsvorbehalt.

Dennoch hofft man bei der AG, dass die Stadt jährlich ein bis zwei Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege verwirklichen kann. „Das wäre schon ein Erfolg“, sagt Oliver Reif-Dietzel. Für 2021 habe die Verwaltung auch schon den Beginn von Maßnahmen am Westkorso und in der Springfeldallee in Planung.

Auskünfte und Hinweise: Oliver Reif-Dietzel: reif-dietzel@gmx.de; Informationen und Protokolle der AG Radverkehr: https://www.wildau.de/Stadtverordnete-678381.html

Von Frank Pawlowski