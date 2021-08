Wildau

Die Wildauer Stadtpolitik ist besonders in Bezug auf Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) tief gespalten. Entsprechend unterschiedlich fallen auch die Reaktionen auf das Ende der Ermittlungen gegen die Bürgermeisterin aus.

Homuths Unterstützer, allen voran ihre Partei, sind vor allem erfreut darüber, dass das zwei Jahre währende Kapitel nun abgeschlossen scheint. „Ich freue mich sehr, ich habe aber auch nichts anderes erwartet“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende, Susanne Ziervogel.

Hillebrand: „Es ist kein Freispruch“

Linken-Fraktionschef Heinz Hillebrand ist da deutlich zurückhaltender. „Die Generalstaatsanwaltschaft ist zu einem anderen Ergebnis gekommen als die Staatsanwaltschaft Neuruppin. Das hat man zu akzeptieren. Aber es ist kein Freispruch“, betont er. Wie es nun in der Wildauer Stadtpolitik weitergehe, hänge auch vom Verhalten von Frau Homuth und der SVV-Mehrheit ab. „Wenn es eine Anklage gegen Sie gegeben hätte, dann wäre es für sie sicherlich schwierig geworden. Aber auch so wird es nicht einfach, das Klima in der Stadt zu ändern.“

Die Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg hatte das Verfahren gegen Angela Homuth gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Die meisten Punkte seien mangels Tatverdacht fallen gelassen worden, teilte Homuths Anwältin mit. Den Vorwurf der Bestechlichkeit im Amt wegen einer Wahlparty, die von einem von einem Unternehmer bezahlt wurde, hatte Homuth gegen die Zahlung von 5500 Euro ausgeräumt. Diese Zahlung ist aber weder mit einer Strafe noch mit einem Schuldgeständnis gleichzusetzen.

Vulpius: „Nachweis der Unschuld wäre schön gewesen“

Genau dieser Punkt stimmt den Fraktionsvorsitzenden von BFW/Grüne, Frank Vulpius, nachdenklich. „Der Nachweis einer Unschuld wäre schön gewesen“, sagt er. „Unter diesen Umständen bleibt aber zu befürchten, dass die Diskussionen weitergehen.“

Davon ist tatsächlich auszugehen, denn in der im März nach anhaltender Kritik gegen Homuth gegründeten Bürgerinitiative für Demokratie und Transparenz, BiW, liefen am Dienstagabend nach Bekunden von Gründungsmitglied Christine Stüber-Errath bereits die Drähte heiß.

Christine Stüber-Errath Quelle: Heidrun Voigt

Und die Bewertung sei deutlich, so Stüber-Errath. „Frau Homuth hat sich freigekauft, das ist hart. Der Tatbestand der Bestechlichkeit ist gegeben, dennoch hat man sie mit einer Geldauflage durchkommen lassen. Ich finde das fadenscheinig.“

Stüber-Errath: BiW prüft Beschwerde gegen Generalstaatsanwalt

Die BiW prüfe jetzt zum einen eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Generalstaatsanwalt. „Das kann man sich nicht gefallen lassen. Es gibt ein großes öffentliches Interesse an einer Aufklärung, und die wird uns verwehrt. Wir sind von dem Problem nicht befreit“, so Stüber-Errath. Deshalb seien nun wohl auch die Würfel in Richtung eines Bürgerbegehrens zur Abwahl Homuths gefallen.

Von Oliver Fischer