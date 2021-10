Wildaus

Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) hat mit Äußerungen in einem MAZ-Interview viel Kritik geerntet, es gab aber auch Zuspruch.

Homuth hatte sich zur Einstellung der Korruptionsermittlungen gegen sie geäußert und eine Bilanz ihrer bisherigen Amtszeit gezogen. Sie stellt sich ein gutes Zeugnis aus. Von einem Stillstand in der Stadt, den Kritiker beklagen und für den sie die Bürgermeisterin verantwortlich machen, könne keine Rede sein, sagte sie.

Die wirkliche Lage der Stadt verkannt

Mit Kopfschütteln reagierte László Ungvári von der Wildauer Bürgerinitiative auf Homuths Aussagen. „Es hat mich nicht überrascht. Sie verkennt total die wirkliche Lage in der Stadt“, sagte er. Sie habe such damit einen Bärendienst erwiesen. Carsten Kröning, Vorstand der Wildauer Wohnungsgenossenschaft, vermisst Perspektiven für die Stadt. „Mir fehlt der Ausblick, wie es weitergehen soll. Wir müssen uns nach vorne bewegen.“

Verwundert über die Aussagen zum Dahme-Nordufer war Jürgen Leibfried, Vorstand der Bauwert AG, die dort rund 700 Wohnungen bauen will. Angela Homuth nannte diese Zahl im Interview „einfach zu viel“, sie favorisiere statt dessen eine softe Entwicklung des Nordufers. „Unser Konzept ist von ihr für gut befunden worden“, sagte Jürgen Leibfried. Bauwert habe die Pläne von ursprünglich knapp 1600 Wohnungen auf Wunsch der Stadt wiederholt überarbeitet. Das vorliegende Konzept mit Wohnungsbau, Stadtplatz, öffentlicher Uferpromenade und Gewerbe sei von Vertretern der Stadt befürwortet worden. Außerdem sei es vertraglich so vereinbart gewesen. Eine geringere Bebauung hätte zur Folge, das dort ein Villen-Dorf ohne öffentliche Plätze entstehe.

Zustimmung von der SPD-Fraktionschefin

Zuspruch für Homuth kam hingegen von SPD-Fraktionschefin Susanne Ziervogel. „Ich kann alles nachvollziehen, was sie gesagt hat. Ich fand es gut“, sagte sie. Zum Abwahlverfahren, das die BI Wildau gegen die Bürgermeisterin erreichen will, sagte sie: „Ich sehe das nicht als gerechtfertigt an.“

Fraktionschef der Linken: Bürgermeisterin ungeeignet fürs Amt

Linken-Fraktionschef Heinz Hillebrand erklärte: „Das Interview zeigt exemplarisch, dass Frau Homuth für das Amt der Bürgermeisterin nicht geeignet ist.“ So wäre die neue Kita am Hasenwäldchen schon bezugsfertig, wenn Homuth die ursprüngliche Planung nicht gestoppt hätte. Die Grundschulerweiterung hätte ebenfalls schon in Angriff genommen werden können. Die Ansiedlung des Fraunhofer-Instituts und des RKI sei nicht von der Bürgermeisterin inittiert worden.

