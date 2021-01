Wildau

Der Real-Markt im Wildauer A10-Center bleibt vorerst weiter geöffnet. Das hat ein Unternehmenssprecher der MAZ bestätigt. Ursprünglich sollte der Markt Ende Januar wegen der bevorstehenden Übernahme durch Kaufland geschlossen werden.

Bundesweit werden 13 Real-Märkte in Westdeutschland zum 1. Februar an Kaufland übergeben. Einen Termin für Wildau gibt es nach Angaben von Real-Sprecher Frank Grüneisen noch nicht. Das gelte auch für den Real-Markt im Südringcenter Rangsdorf sowie alle anderen Standorte, die an Kaufland und Globus gehen sollen. „Der Betrieb läuft daher unverändert weiter.“

Das erwartet der DGB

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, geht davon aus, dass die Übergabe des Wildauer Marktes an Kaufland Ende März erfolgt. Laut DGB-Kreisvorsitzenden Danny Albrecht sollen alle rund 170 Realmitarbeiter übernommen werden, auch die Tarifbindung gelte weiter. „Wir begrüßen das sehr. Die Beschäftigten sind froh, dass die Ungewissheit endlich ein Ende hat und es eine Perspektive gibt“, sagte Albrecht.

Die Unternehmen machten dazu keine konkreten Angaben. Real-Sprecher Frank Grüneisen erklärte, das Hauptaugenmerk aller Verfahrensbeteiligten liege darauf, „so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten“. Kaufland äußerte sich nicht zu den Arbeitsplätzen und nannte auch keinen Termin für die Übernahme des Wildauer Marktes. Zunächst würden nun die ersten Real-Märkte „nach und nach“ integriert werden, teilte eine Sprecherin mit. Angaben zu möglichen weiteren Märkten und Terminen seien daher derzeit nicht möglich.

Center-Manager erwartet nahtlosen Übergang

Der A10-Centermanager Matthias Borutta rechnet ebenfalls damit, dass Kaufland den Realmarkt zu Ende März übernehmen wird und es einen nahtlosen Übergang gibt. „Die Baugenehmigung für den Umbau ist uns bereits avisiert worden“, sagte er. Kaufland wird nur einen Teil der Fläche des jetzigen Realmarktes nutzen.

Ein Nachfolger für einen anderen großen Mieter im A10-Center ist noch nicht in Sicht. Nach dem Auszug des Elektronik-Fachmarktes Medimax gibt es noch keinen neuen Nutzer der Fläche. „Wir sind in Gesprächen mit Interessenten“, sagte Borutta.

Das Bundeskartellamt hatte im Dezember die Übernahme von 92 Realmärkten durch Kaufland und von 24 Real-Standorten durch Globus genehmigt. Die Übernahme weiterer 72 Standorte durch Edeka wird noch geprüft. Die Behörde will bis 22. Februar 2021 darüber entscheiden. Die Metro-Gruppe hatte alle 276 Realmärkte an ein deutsch-russisches Konsortium verkauft, das einen Großteil der Märkte an Mitbewerber weiter veräußert.

