Der Korruptionsverdacht gegen Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) wirft nach Ansicht von Kreispolitikern auch Fragen zur Rolle der Bauaufsicht Dahme-Spreewald auf. Von Landrat Stephan Loge (SPD) fordern sie Aufklärung darüber, ob die Bauverwaltung sich an rechtsstaatliche Grundsätze gehalten habe.

Filz-Vorwurf steht im Raum

Ein Filz-Vorwurf steht im Raum. Für ein Wildauer Grundstück sollen SPD-Politiker ein vereinfachtes Baurecht erwirkt haben. „Aus unserer Sicht muss das dringend aufgeklärt werden“, sagt Kreistagsabgeordneter Karl Uwe Fuchs (FDP), der die Anfrage an den Landrat zusammen mit Monika von der Lippe (Linke) gestellt hat. Beide sind stellvertretende Kreistagsvorsitzende. Sie haben gleichzeitig Akteneinsicht beantragt.

Das Grundstück in der Fontaneallee 31 in Wildau gehörte demselben Investor, der das benachbarte Grundstück in der Friedrich-Engels-Straße 56/57 kaufen wollte. Der Kauf kam nach Protesten nicht zustande. Nach Überzeugung der damaligen Kritiker sollte das Grundstück weit unter Wert verkauft werden. Das Wildauer Rathaus bestritt das.

Das Grundstück in der Friedrich-Engels-Straße grenzt direkt an die Fontaneallee 31 an. Quelle: Frank Pawlowski

In beiden Fällen wird gegen Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. So soll sie sich 2018 als Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung für das Baurecht in der Fontaneallee 31 eingesetzt und im Gegenzug eine 10.000-Euro-Spende erhalten haben. Später soll derselbe Investor eine Party bezahlt haben, mit der Homuth ihren Sieg bei der Bürgermeisterwahl 2019 gefeiert hat. Als Gegenleistung soll sie sich für den Verkauf des Nachbargrundstücks in der Friedrich-Engels-Straße an ihn eingesetzt haben. Nach Ansicht der SPD handelte es sich bei beiden Zuwendungen um legitime Parteispenden. Homuth selbst bestreitet, bestechlich gewesen zu sein.

Bauaufsicht gilt als besonders streng

Karl Uwe Fuchs verweist darauf, dass die Bauaufsicht des Kreises als besonders streng gilt. „Bei Anwohnern wird scharf durchgegriffen. Das ist gesetzlich auch in Ordnung. Es geht aber nicht, dass bei einem Großinvestor ein anderer Maßstab angelegt wird.“ Er und von der Lippe wollen wissen, ob Einfluss auf die Entscheidung der Bauaufsicht genommen und warum auf die Aufstellung eines Bebauungsplanes verzichtet worden ist. So fragen sie, ob der Landrat oder andere Führungskräfte des Landratsamtes beteiligt waren und ob Wildaus Bürgermeisterin auf die Kreisverwaltung eingewirkt habe. Der Wildauer Stadtrat hatte im Dezember 2018 ein sogenanntes gemeindliches Einvernehmen für das Grundstück in der Fontane-Allee beschlossen, die Bauaufsicht Dahme-Spreewald erließ daraufhin einen Bauvorbescheid. Laut Karl Uwe Fuchs ist das praktisch eine vorab erteilte Baugenehmigung.

Die beiden Kreistagsabgeordneten wollen ebenfalls wissen, ob im Zuge der staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Wildaus Bürgermeisterin auch Räume der Kreisverwaltung oder Privaträume von Mitarbeitern durchsucht worden seien und ob der Landrat Aussagegenehmigungen erteilt oder im Einzelfall verweigert habe.

Die Kreisverwaltung wollte sich nicht dazu äußern. Da sich der Sachverhalt „noch in einem laufenden Ermittlungsverfahren befindet, kann seitens des Landkreises dazu derzeit keine presseöffentliche Auskunft erteilt werden“, teilte ein Sprecher auf eine MAZ-Anfrage mit. Bürgermeisterin Angela Homuth sagte mit Hinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren gegen sie ebenfalls nichts.

Linken-Fraktionschef will Aufklärung

Der Wildauer Linken-Fraktionschef Heinz Hillebrand sagte, die Anfrage im Kreistag zur Fontaneallee 31 lasse den geplanten Verkauf des Nachbargrundstücks „in einem anderen Licht“ erscheinen. „Wir sind sehr an einer Aufklärung interessiert.“ Hillebrand hatte sich damals vehement gegen den Verkauf der Friedrich-Engels-Straße 56/57 ausgesprochen.

Auf den beiden Grundstücken an der Ortsgrenze zu Zeuthen sollten bis zu 130 Wohnungen und eine Tiefgarage gebaut werden. Der Investor zog sich aber wieder zurück. Das Grundstück in der Fontaneallee 31 soll er inzwischen verkauft haben, das Grundstück in der Friedrich-Engels-Straße 56/57 ist weiter im Besitzt der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Wiwo.

Von Frank Pawlowski