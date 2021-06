Wildau

Das Wildorado in der Jahnstraße in Wildau erwacht langsam aus dem unfreiwilligen Corona-Dornröschenschlaf. Das Fitness-Studio ist seit Dienstag wieder geöffnet, zuvor empfing der Bereich Kosmetik und Massage schon wieder Besucher. Die Öffnung der Schwimmhalle steht bevor.

Laut der neuen Corona-Verordnung des Landes dürfen Schwimmbäder ab 11. Juni wieder öffnen, das Schulschwimmen soll dann ebenfalls möglich sein. Wildorado-Geschäftsführerin Nancy Dahlke konnte diese Woche im Finanzausschuss des Stadtrates noch nicht versprechen, ob dieser Termin gehalten werden kann. Zu dem Zeitpunkt war nicht klar, welche genauen Vorgaben gelten werden.

Negativer Test erforderlich

Inzwischen ist das bekannt. So müssen Besucher der Schwimmhalle einen negativen Corona-Test vorweisen, das gilt nicht für Kinder unter sechs Jahren. In den Umkleideräumen besteht eine Maskenpflicht. Personenbegrenzungen sind nicht vorgesehen, das Abstandsgebot muss aber eingehalten werden.

Nancy Dahlke ist Geschäftsführerin der Wildauer Sportbetriebsgesellschaft, die das Wildorado betreibt. Quelle: Frank Pawlowski

Im Wildorado laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter der Schwimmhalle zur Auffrischung einen Rettungskurs absolvieren, wie Nancy Dahlke berichtete. Die Halle wird noch einmal gründlich gereinigt, das Hygienekonzept wird angepasst.

Außerdem müssen die 40 Kurse mit rund 500 Teilnehmern neu geplant werden, die seit der November nicht mehr stattfinden konnten.

Auflagen fürs Training drinnen

Im Fitness-Studio sind noch strenge Auflagen zu beachten. So ist das Training an den Geräten nur mit Termin möglich, ein aktueller negativer Corona-Test ist nötig, er darf nicht älter als 24 Stunden sein. Wer vollständig geimpft oder wer genesen ist, darf mit den entsprechenden Nachweisen ebenfalls ins Studio. Die Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen. „Uns ist klar, dass das wenig einladend und eher ein Hemmnis ist“, sagte die Wildorado-Chefin im Finanzausschuss.

Freiluft-Fitness im Saunagarten. Quelle: Wildorado

Deshalb wird zusätzlich ein Freiluft-Training im Saunagarten angeboten, für das diese Auflagen nicht gelten. Besucher müssen sich nicht anmelden und brauchen auch keinen Test. Der benachbarte Calisthenics-Park wird nicht beansprucht und bleibt öffentlich nutzbar.

Überschuss trotz Corona-Krise

Im Ausschuss berichtete Nancy Dahlke auch über die finanzielle Lage des Wildorados. Zur Überraschung der Stadtpolitiker verkündete sie einen rechnerischen Überschuss von rund 200.000 Euro, der trotz der fast siebenmonatigen Schließung des Wildorados erzielt wurde.

Das ist vor allem den Corona-Hilfen zu verdanken. So gab es unerwartet doch noch eine Unterstützung vom Bund, außerdem stockte die Stadt Wildau ihren Zuschuss für dieses Jahr um 600.000 Euro auf insgesamt 1,4 Millionen Euro auf. Zugleich wurden die Betriebskosten um 70 Prozent gesenkt. 33 der 36 Mitarbeiter waren in Kurzarbeit, das schonte das Personalbudget des Wildorados erheblich. „Das Wildorado ist aktuell in keiner finanziellen Schieflage und steht verhältnismäßig gut da“, sagte Nancy Dahlke. Erstaunlicherweise gehe das vielen Bädern so.

Angespannte Lage

Die wirtschaftliche Lage bleibt dennoch angespannt. In diesem Jahr stehen bisher nur Einnahmen von 12.000 Euro zu Buche (Januar bis April). Laut Dahlke sind das zwei Prozent des Umsatzes im Vorjahreszeitraum, der schon eine Corona-Delle hatte.

Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So relativiert sich auch der Überschuss, denn dem stehen 432.000 Euro gegenüber, die das Wildorado in den ersten vier Monaten vom Millionen-Zuschuss für dieses Jahr schon beansprucht hat. Ohne die finanzielle Hilfe der Stadt käme die städtische Betreibergesellschaft des Wildorados ohnehin nicht zurecht. Die Stadt zahlt jährlich zwischen 700.000 und 800.000 Euro, um das Defizit auszugleichen. Der Jahresumsatz des Wildorados lag vor Corona bei zwei Millionen Euro.

Höhere Eintritt für auswärtige Gäste?

Im Ausschuss wurde deshalb wieder die Frage aufgeworfen, wie die Einnahmen verbessert werden können. Es gibt den Vorschlag, dass Besucher aus Nachbarorten einen höheren Eintritt für die Schwimmhalle zahlen als die Wildauer. Laut Nancy Dahlke wird das derzeit geprüft. Ausschussmitglied Frank Vulpius (BfW/Grüne) schlug statt dessen eine Beteiligung der Nachbarorte an den Kosten vor, deren Einwohner die Schwimmhalle nutzen. Die meisten Besucher kommen von außerhalb. Auch das ist schon lange im Gespräch. Ausschussvorsitzender Mark Scheiner (CDU) unterstützt das. „Ich finde diesen Vorschlag sehr vernünftig“, sagte er.

Von Frank Pawlowski