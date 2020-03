Wildau

Die Technische Hochschule Wildau bietet im Internet Web-Seminare an, die live gestreamt werden. Über den Browser kann jeder Interessierte zuschalten und interaktiv seine Fragen an die Vortragenden stellen, zum Beispiel per Chat.

Am Mittwoch, dem 1. April, startet um 13 Uhr ein Webseminar zur Studienorientierung für Schüler und Studieninteressierte. Hauptsächlich geht es in diesem Seminar um die Frage: „Wie finde ich den passenden Studiengang?“. Dabei werden Andreas Preiß und Katja Wenger von der Studienorientierung und Studienberatung Unterschiede zwischen der Universität und der Hochschule erläutern, Studienformate erklären, die Technische Hochschule Wildau vorstellen und einzelne Studiengänge näherbringen. Anschließend können die Teilnehmenden per Chat ihre persönlichen Fragen stellen. Da derzeit keine persönlichen Studienberatungen an der Technischen Hochschule Wildau stattfinden können, soll auf diese Weise im Internet ein leicht erreichbares Informationsangebot entstehen.

Der Zugang zum Webseminar ist über einen Link möglich. Informationen zur Teilnahme sind unter der Webseite www.th-wildau.de/webinare zu finden.

