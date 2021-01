Wildau

Ungeachtet der Engpässe beim Corona-Impfstoff sollen die Bewohner von Seniorenheimen weiter geimpft werden. Viele Heimbewohner hätten die erste Impfung bereits erhalten, sagte die Wildauer Ärztin Susanne Scheiner der MAZ. Sie ist die Vertreterin der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg, KVBB, für Schönefeld und Wildau und koordiniert die Corona-Impfungen mit. Doch auch andere Wildauer Senioren würden sich gerne zu Hause impfen lassen.

Keine Impftermine in Schönefeld

In Schönefeld befindet sich das Impfzentrum für Dahme-Spreewald, das auch die mobilen Impfteams in die Pflegeheime entsendet. Dort werden wegen der Impfstoff-Knappheit vorerst keine neuen Termine mehr vergeben. Bereits vereinbarte Termine finden laut KVBB aber statt. Die Bewohner von Seniorenheimen sollten im Februar die zweite Impfung erhalten. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist derzeit ungewiss.

Es kommt dadurch zu weiteren Verzögerungen. Denn es war vorgesehen, nach Abschluss der Impfungen in den Pflegeheimen auch Senioren in betreuten Wohneinrichtungen zu impfen. In Wildau ist das Interesse daran groß, wie eine Umfrage der Wohnungsgesellschaft Wiwo ergab. Die Wiwo hatte im Januar die Mieter von betreuten Wohnobjekten gebeten, sich zu melden, wenn sie zu Hause geimpft werden sollen. Nach Angaben von Geschäftsführer Sven Schulze haben sich mehr als 80 Senioren gemeldet, die 80 Jahre alt oder älter sind.

Allerdings sorgte die Mieter-Information für einige Irritationen. In dem Aushang war von einem DRK-Impfbus die Rede, der nach Wildau kommen würde. Beim Kreisverband Fläming-Spreewald des Deutschen Roten Kreuzes wurde das dementiert. „Es gibt keinen Impfbus“, sagte Sprecherin Katrin Tschirner der MAZ. Sie bedauere, dass mit dem Namen des DRK Hoffnungen geweckt worden seien, die nicht erfüllt werden können.

Missverständliche Formulierung

Doch bei dem Impfbus handelt sich offenbar nur um eine missverständliche Formulierung der Wiwo. Gemeint sind die mobilen Impfteams, wie Geschäftsführer Sven Schulze bestätigte. „Wir wollten vorab zunächst nur wissen, ob Interesse an den Impfungen vor Ort besteht.“ Bewohner, die nicht in der Lage sind, selbst ins Impfzentrum zu fahren, sollten diese Möglichkeit erhalten. In den zahlreichen Rückmeldungen sieht Schulze sich bestätigt, dass es einen großen Bedarf an einem solchen Angebot gibt.

Susanne Scheiner hatte die Wiwo-Abfrage mit angeregt. Für den Einsatz der Impfteams sei das notwendig. Es müssten mindestens 50 bis 60 Personen bereit sein, sich impfen zu lassen. Andere Wohnprojekte aus der Region wollen ebenfalls die mobile Impfung nutzen.

Alles hängt am Impfstoff

Allerdings ist im Moment völlig offen, wann das möglich sein wird. „Alles steht und fällt mit dem Impfstoff“, sagte Susanne Scheiner. Von weiteren Anfragen rät sie daher ab, weil Impfungen derzeit nicht geplant werden können. Eine Prognose wagt sie nicht, weil sich die Lage binnen weniger Tage ändern kann. So war es auch zum Jahresbeginn, als ein Engpass beim Impfstoff nicht absehbar war. Zu dem Zeitpunkt ging Susanne Scheiner noch davon aus, dass die Impfungen in den Pflegeheimen im Februar abgeschlossen sein und die mobilen Teams in weitere Einrichtungen geschickt werden können.

Der Wildauer Linken-Fraktionschef Heinz Hillebrand kritisierte deshalb das Vorgehen der Wiwo als „grob fahrlässig“, weil völlig unklar sei, ob und wann es mobile Impfungen überhaupt geben werde. Die Wiwo solle den hochbetagten Bewohnern, die sich impfen lassen wollen, lieber helfen, einen Termin im Impfzentrum zu vereinbaren.

Im Land Brandenburg sind die mobilen Impfteams an den jeweiligen Impfzentren angedockt. Im Auftrag des Gesundheitsministeriums koordiniert der DRK-Landesverband die mobilen Impfungen. Laut der Verordnung werden Bewohner und Beschäftigte von stationären Pflegeeinrichtungen zuerst geimpft. In einer zweiten Stufe werden die mobilen Impfteams auch stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung aufsuchen, vor allem die Einrichtungen, deren Bewohner nicht selbst die Impfzentren aufsuchen können.

