Gegen Angela Homuth ( SPD) erhebt die Staatsanwaltschaft Neuruppin Anklage, wie Oberstaatsanwalt Frank Winter jetzt auf MAZ-Anfrage erklärt hat. Gleich drei Taten werden Wildaus Bürgermeisterin vorgeworfen.

Erster Vorwurf betrifft Homuths Zeit als SVV-Vorsitzende

Zum einen soll Homuth bereits als Vorsitzende der Stadtverordnung einem Investor Unterstützung bei einem Bauvorhaben zugesagt haben und erhielt im Gegenzug Gelder zur Wahlkampffinanzierung. Über 10000 Euro soll die damalige Stadtverordnete dabei bekommen haben. Da Angela Homuth zu dem Zeitpunkt als Abgeordnete tätig war, handelt es sich dabei um einen Bestechlichkeitsfall eines Mandatsträgers. „Diese Verfahren sind extrem selten“, erklärt Frank Winter. Aufgrund einer Gesetzesänderung im Jahr 2014 ist in so einem Fall das Oberlandesgericht dafür zuständig. „Das ist der erste Fall, den wir seit der Gesetzesänderung haben“, so Winter weiter. „Das ist auch für uns Neuland.“

Bürgermeisterin soll Geld für Wahlsieg-Party erhalten haben

Dazu wird der Bürgermeisterin vorgeworfen, Gelder in Höhe von 2200 Euro erhalten zu haben, womit Homuth ihre Party nach dem Wahlsieg finanziert haben soll. Im Gegenzug habe die Bürgermeisterin den Investor beim Erwerb eines Grundstücks unterstützt.

Im dritten Fall geht es um ein bekanntes Ehepaar der Bürgermeisterin, das im vergangenen Jahr finanzielle Schwierigkeiten gehabt haben soll. Um ihnen zu helfen, soll Homuth den Investor darum gebeten haben, das Paar zu unterstützen. 1500 Euro sollen so an das Ehepaar für einen Auftrag überwiesen worden sein, der nie realisiert worden sei.

Auch Anklage gegen Kämmerer erhoben

Zudem wird ebenso gegen Kämmerer Marc Anders Anklage erhoben wegen möglicher Beihilfe. Dieses Verfahren wird jedoch von dem der Bürgermeisterin abgetrennt, da aufgrund der Bestechlichkeit eines Mandatsträgers ein besonderer Fall vorliegt.

Von Joice Nkaigwa