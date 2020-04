In Wildau in der Freiheitsstraße kollidierten am Mittwoch ein Bmw und ein Peugeot beim Ausparken. Ebenso stießen auf dem Parkplatz des A 10-Centers am Mittwoch ein Transporter und ein Jeep gegeneinander. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Es gab keine Verletzten.