Die Hochschulstadt hinkt hinterher

Wildau

Felix Schäfer ist neu im Wildauer Stadtrat. Für den 36 Jahre alte IT-Spezialist ist manches dort gewöhnungsbedürftig, vor allem der Umgang mit den Papierbergen. „Ich habe gefühlt schon drei Bäume an Unterlagen zu Hause liegen“, sagt der FDP-Stadtverordnete entgeistert. Im Herbst ist er in die neue Stadtverordnetenversammlung gewählt worden. Dabei ärgert er sich so schon über jeden Aktenordner, der in seinem Schrank steht. Schäfer ist es gewohnt, mit digitalen Dokumenten zu arbeiten.

Beschluss in der SVV

In der Wildauer Stadtpolitik ist das noch Zukunftsmusik. Aber das soll sich nun schnellstens ändern. Die neue SVV hat mit einem ihrer ersten Beschlüsse dafür gesorgt, dass sich Wildau auf den Weg hin zu einer digitalen Verwaltung macht. Der Antrag dazu kam von der Fraktion CDU/ FDP, die das vor zwei Jahren schon einmal angestoßen hatte. Der Vorstoß verlief aber im Sande.

Das Volkshaus Wildau ist Sitz der Stadtverwaltung. Ihre Arbeit soll mit Hilfe der Digitalisierung effizienter und bürgerfreundlicher werden. Quelle: Frank Pawlowski

Das ist diesmal nicht zu befürchten, glaubt Felix Schäfer. „Die Verwaltung ist schon dran.“ Ein so genanntes Rats- und Bürgerinformationssystem soll zunächst eingeführt werden, anvisiert ist laut Schäfer der Spätsommer dieses Jahres. Es stellt unter anderem die Unterlagen des Stadtrates digital zur Verfügung. In der Nachbarstadt Königs Wusterhausen gibt es das seit kurzem bereits, andere Kommunen arbeiten damit schon länger.

Internetseite nicht zeitgemäß

Gleichzeitig soll die Wildauer Internetseite grundlegend überarbeitet werden. Sie sei längst nicht mehr zeitgemäß, kritisiert Felix Schäfer. „Es ist ein Chaos entstanden, das einfach mal geordnet werden muss“, sagt er. Vorbildlich findet er den Eichwalder Internetauftritt, auch von Mittenwalde könne sich Wildau etwas abschauen.

Mit drei Klicks zum Ziel

Als Grundsatz gilt: Besucher sollen mit drei Klicks zu Ziel kommen, ganz gleich, ob sie sich über eine städtische Satzung oder einen Termin informieren wollen. Für Fraktionschef Mark Scheiner gehört dazu auch die Erledigung von Behördengängen auf digitalem Wege: „Wir müssen online grundsätzlich bürgerfreundlicher werden und da, wo es geht, den Leuten den Gang ins Rathaus ersparen.“ Auch die Verwaltungsarbeit selbst solle durch digitale Prozesse vereinfacht werden. Dass ausgerechnet die Hochschulstadt Wildau die Digitalisierung verschlafen hat, wurmt Scheiner sehr. „Andere Kommunen sind schon zehn Jahre weiter“, sagt er. Bad Belzig in Potsdam-Mittelmark hat sogar schon eine eigene Smartphone-App.

Vorschlag für Digitalmanager

Felix Schäfer sieht in der Technischen Fachhochschule und den Wildauer digitalen Start-Up-Unternehmen eine Chance. Deren Wissen könne die Stadt nutzen. Die digitale Verwaltung ist für ihn nur ein erster Schritt. „Es geht nicht nur um die Infrastruktur, sondern um die digitale Kompetenz. Die fehlt im Rathaus noch“, sagt er. „ Digitalisierung fängt in den Köpfen an, das hat nichts mit dicken Kabeln zu tun.“ Deshalb fordert die Fraktion CDU/ FDP einen Digitalmanager für die Verwaltung, der sich in der Stadt um alle Fragen rund um das Thema kümmert. Eine neue Stelle oder die Qualifizierung eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeitern der Verwaltung sind dafür im Gespräch.

Hilfe für die Schulen

Als Beispiel nennen Schäfer und Scheiner die Unterstützung der Grundschule und der Oberschule in Wildau, aber auch anderer städtischer Einrichtungen. So würden technische Möglichkeiten in den Schulen, die Wildau viel Geld gekostet haben, zu wenig genutzt. Mit Schulungen für Lehrer könne das geändert werden. Ebenfalls könne ein Digitalbeauftragter den Schulen helfen, Fördermittel zu beantragen, etwa aus dem Digitalpakt.

Autonomer Bürgerbus

Die Ideen reichen bis zum öffentlichen Nahverkehr. So kann sich Felix Schäfer den Einsatz von autonom fahrenden Bürgerbussen in Wildau als Ergänzung zu den RVS-Bussen vorstellen. Sie würden auf einer festgelegten Route durch die Stadt fahren. Möglichkeiten wie diese zeigen für Mark Scheiner, welche Chancen in der Digitalisierung liegen. „Sie kann den Menschen eigentlich nur Vorteile bringen.“

Von Frank Pawlowski