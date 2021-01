Wildau

In Wildau sollen Mieten auch künftig nicht grenzenlos steigen dürfen. Stadtpolitiker wollen, dass entsprechende Regelungen in der Stadt weiterhin gelten. Das Land Brandenburg hatte sie für Wildau aufgehoben, weil der Wohnraum nicht mehr knapp sei.

In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt dürfen Mieten bei Wiedervermietungen höchstens zehn Prozent über ortsüblichen Vergleichsmieten liegen, Bestandsmieten dürfen binnen drei Jahren maximal um 15 Prozent erhöht werden. Neubauten sind davon ausgenommen. Die Brandenburger Verordnungen dazu liefen Ende 2020 aus, verlängert werden sollen sie nur in 19 von einst 31 Kommunen im Berliner Speckgürtel. Wildau gehört wie Schönfeld, Zeuthen und Königs Wusterhausen nicht mehr dazu.

Brief an den Landtag

Der Wildauer Stadtentwicklungsausschusses bittet den Brandenburger Landtag nun um Hilfe. Er solle sich dafür einsetzen, dass die Begrenzungen für Mieterhöhungen in Wildau weiter gelten, heißt es in dem Brief an die Vorsitzende des Landtages und alle Fraktionen. Er wurde in der Ausschusssitzung am 25. Januar einstimmig beschlossen. Vorsitzender Thomas Wilde (SPD-Fraktion) hat ihn am Dienstag per Mail abgeschickt.

Für einen SVV-Beschluss sei nicht mehr genügend Zeit gewesen, weil sich der Landtag schon vor dem nächsten Stadtrat am 23. Februar mit dem Thema beschäftigen wird, sagte Wilde. Die neuen Landesverordnungen zur Mietenbremse sollen rückwirkend zum 1. Januar beschlossen werden.

Nach Ansicht der Wildauer Stadtpolitiker ist der Wohnungsmarkt in der Stadt weiterhin angespannt. Zwar seien in den zurückliegenden Jahren neue Wohnungen gebaut worden, allerdings lägen die Mieten mehrheitlich nicht im unteren oder mittleren Preisniveau. „Für Normal- und Geringverdiener, Rentner und Familien mit Kinder sei nach wie vor zu wenig erschwinglicher Wohnraum in Wildau vorhanden.

14 Euro Kaltmiete

Ein Blick auf aktuelle Wohnungsangebote in Wildau bestätigt das. So wird auf Online-Portalen eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 88 Quadratmetern im Rosenanger für 1119 Euro Kaltmiete angeboten. Die Kaltmieten liegen hier zwischen 12 und 14 Euro. Eine 111 Quadratmeter große Dreiraumwohnung mit Dachterrasse, die im Rosenanger von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wiwo vermietet wird, kostet mit Stellplatz in der Tiefgarage warm 1855 Euro. In der Straße des Friedens wurde eine Einzimmerwohnung der Wiwo mit 50 Quadratmetern für 567 Euro kalt angeboten.

Die MAZ fragte beim Brandenburger Ministerium für Infrastruktur nach, ob Wildau wieder in die Verordnungen zur Kappungsgrenze und zur Mietenbremse aufgenommen wird. Eine Antwort darauf steht noch aus. In Brandenburg lag die durchschnittliche Nettokaltmiete im Jahr 2018 bei 5,76 Euro pro Quadratmeter, allerdings mit teils großen regionalen Unterschieden.

Das Ministerium hatte im Frühjahr 2019 bei der Stadt Wildau angefragt, ob bis Ende 2020 weiter ein Bedarf an der Kappungsgrenze für Mieten sieht. Der damalige Wiwo-Chef füllte den Fragebogen für die Stadt aus und verneinte das. Es gebe trotz einer angespannten Nachfrage „marktgerechte Mieten“ in Wildau. Ebenfalls verneint wurde die Frage, ob Mieterhöhungen von 15 Prozent erwartet würden, falls die Kappung wegfällt. Seit 2016 seien die Mieten in Wildau zwischen fünf und zehn Prozent gestiegen.

Im Dezember 2020 hatte die Wildauer Linksfraktion auf den drohenden Wegfall der Mietenbremse für Wildau aufmerksam gemacht und gefordert, das zu verhindern.

Vorschlag für Mietspiegel

Zur Ermittlung von ortsüblichen Mieten auch im frei finanzierten Wohnungsbau soll in Wildau außerdem ein qualifizierter Mietspiegel beitragen. Der Stadtentwicklungsausschuss empfahl der SVV einstimmig einen Beschlussantrag der SPD-Fraktion dazu. Demnach soll die Verwaltung prüfen, wie ein Mietspiegel erarbeitet werden kann und was das kostet. Die SVV will dann entscheiden, ob sie das beauftragt. Der Mietspiegel solle auch dazu dienen, Mieter vor beliebigen Mieterhöhungen zu schützen, heißt es in dem Antrag. „Ein solcher Mietspiegel kann helfen, ungerechtfertigte Entwicklungen zu verhindern“, sagte Ausschussvorsitzender Thomas Wilde der MAZ.

Von Frank Pawlowski