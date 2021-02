Wildau

Im Moment ist wenig los im Familienladen Seifenblase in der Karl-Marx-Straße in Wildau. Ehrenamtliche Helfer fürchten, dass hier dauerhaft das Licht ausgehen könnte. Aber nicht wegen Corona. Die Stadt will ihren Zuschuss zu den Personalkosten einer Teilzeitstelle im Familienladen nicht länger zahlen. Die Förderung soll sofort eingestellt werden.

Aus dem Rathaus gibt es dazu schon einen konkreten Antrag. In den Ausschüssen des Stadtrates sorgt er gerade für Diskussionen. Am 23. Februar wird in der SVV darüber abgestimmt. Der Ausgang ist nach derzeitigem Stand offen. Betreiber des Ladens ist der Kinder- und Jugendverein KJV. Im Sommer 2014 wurde die Seifenblase eröffnet.

Anzeige

Angebote des Familienladens

Zu den Angeboten zählen ein Eltern-Kind-Café, eine Krabbelgruppe, verschiedene Kurse sowie Beratungen. Eine Mitarbeiterin kümmert sich um die Organisation. Alle anderen Helfer sind ehrenamtlich tätig. Die Teilzeitstelle mit acht Wochenstunden wird bisher vom Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Wildau zu gleichen Teilen bezahlt. Der Kreis stellt Mittel aus einem Förderprogramm des Bundes bereit, die Stadt übernimmt die Kofinanzierung.

Der große Raum. Quelle: Frank Pawlowski

Das steht nun auf dem Prüfstand. Laut Stadtverwaltung gibt es keine Grundlage für die Zahlungen, schriftlich vereinbart wurden sie nie. Die Zuwendungen erfolgten stets mit Zustimmung des Bürgermeisters. Amtsinhaberin Angela Homuth (SPD) will die Praxis beenden. Es gehe ihr nicht um die Schließung des Ladens, sagt sie. „Aber wir brauchen eine vernünftige Grundlage.“

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Freiwilligen im Familienladen sitzt der Schock tief. „Das kam aus heiterem Himmel“, sagt Stephanie Pokorny, eine der Helferinnen. Die Kreis habe den Zuschuss für 2021 bereits zugesagt. Ob das Geld auch ohne den Wildauer Anteil fließt, sei fraglich. „Eine Schließung des Ladens werden wir nicht zulassen. Hier steckt wirklich unser Herzblut drin.“ Auch für ihre Mitstreiterin Anja Probe kommt das nicht in Frage. „Wenn wir die Corona-Pandemie überstanden haben, wird der Bedarf noch größer sein. Die Familien wollen sich endlich wieder treffen. Deshalb darf der Laden nicht aufgegeben werden.“

Geteilte Meinungen im Stadtrat

Im Mehrheitslager des Stadtrates sind die Meinungen geteilt. Die Seifenblase leiste eine hervorragende Arbeit und müsse als beliebter Treffpunkt weiter gefördert werden, sagen Befürworter wie SPD-Fraktionschefin Susanne Ziervogel. „Wenn das rechtlich einwandfrei ist“, fügt sie hinzu. Hingegen findet CDU/FDP-Fraktionschef Mark Scheiner, der KJV als Träger des Familienladens müsse den Eigenanteil selbst aufbringen. Er lehnt die Förderung daher ab, stellt das ehrenamtliche Engagement aber ebenfalls nicht in Frage. Mit dem Treff Kleeblatt in der Fichtestraße gebe es schon eine soziale Einrichtung, die von der Stadt finanziert werde. Die Opposition von Linken und BfW/Bündnisgrünen unterstützt die Seifenblase.

Höchster Vereinszuschuss

Aus Sicht der Stadtverwaltung spricht gegen eine weitere Förderung der Seifenblase, dass sie weit über der finanziellen Unterstützung für andere Vereine der Stadt liegt. Zweck der Richtlinie sei eine „gleichmäßige, gerechte und überschaubare“ Förderung, so das Rathaus. 2020 betrug der Personal-Zuschuss 5800 Euro, außerdem beteiligt sich die Stadt an der Miete. Die anderen Vereine bekamen seit 2015 jährlich zwischen 100 und 3000 Euro für Projekte, Veranstaltungen, Mieten oder die Jugendarbeit.

Für Falk Neubauer, zweiter Vorsitzender des Handballvereins HSV und sachkundiger Einwohner im Finanzausschuss des Stadtrates, sind zu viele Fragen noch offen. „Wenn die geklärt sind, kann man über eine Unterstützung der Seifenblase diskutieren.“ Er findet es richtig, dass die Förderung überprüft wird, schließlich handele es sich um eine freiwillige Ausgabe der Stadt. Zuschüsse zu Personalkosten bekomme kein anderer Verein. Den Familienladen stellt er nicht in Frage. „Sie machen dort eine sehr gute Arbeit, das ist ein Rückhalt für viele Eltern.“

.

Von Frank Pawlowski