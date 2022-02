Wildau

Die Stadt Wildau soll nicht wild wachsen. Darin sind sich die Stadtpolitiker einig. Der Zuzug dürfe die Infrastruktur nicht überfordern. So müssten genügend Plätze in Kitas und Schulen da sein, aber auch ausreichende Einkaufsmöglichkeiten und eine medizinische Versorgung, die den Bedarf deckt.

Von moderat bis stark – mögliches Wachstum von Wildau bis 2030

Wie Wildau bis 2030 wachsen soll – von moderat bis stark – haben die Stadtpolitiker noch nicht entschieden. Eine Studie, die in ihrem Auftrag angefertigt wurde, soll ihnen dabei helfen. Sie entwirft drei Szenarien für Wildaus Stadtentwicklung und zeigt auf, welche Folgen die jeweiligen Einwohnerzuwächse für die Stadt haben. Ein Cottbuser Büro hat die Studie erarbeitet.

„Im Grunde hat Wildau das nicht schlecht gemacht“, urteilt Stadtplaner Dogan Yurdakul, Mitgründer und Chef der Berliner Gesellschaft für Planung, GfP. Die MAZ bat ihn um eine unabhängige Einschätzung der Wildauer Lage, in der sich auch andere Kommunen im Berliner Umland befinden.

Städte im Norden von LDS: Attraktive Wohnstandorte im Berliner Umland

Als attraktive Wohnstandorte locken sie Investoren und Menschen an, die hier leben wollen. Von einem „enormen Entwicklungsdruck“ ist in der Studie die Rede, und von Folgen die das mit sich bringen kann. Das ist neben einer überlasteten Infrastruktur die Sorge, dass gerade die Lebensqualität in den Berliner Vororten verschwindet, die ihre Attraktivität ausmachen – viel Grün und eine überschaubare Größe.

Entwurf für die Wohnbebauung am Dahme-Nordufer in Wildau. Quelle: Bauwert AG

Deshalb ist die Vorgehensweise in Wildau richtig, betont Dogan Yurdakul, der sich die Wildau-Studie für die MAZ angeschaut hat. Sie sei eine gute Grundlage für die Diskussion über die Zukunft der Stadt. Doch es gehe nicht nur um Einwohnerzahlen und Kita- oder Schulplätze, so der Experte. „Die entscheidende Frage ist, welchen Mehrwert es für den Ort bietet, wenn mehr Leute dort wohnen“, sagt Yurdakul.

Experte Dogan Yurdakul: Folgekosten anzuschauen, ist sinnvoll

Er rät den Stadtpolitikern, diesen Aspekt im Auge zu behalten. Eine so genannte Folgekostenrechnung sei sinnvoll. Mit ihr lässt sich schnell erkennen, ob die Sorge vor großem Wachstum und den damit verbundenen Kosten begründet ist. Oder anders gesagt: schafft ein Ort das finanziell oder arbeitet er sich in eine Schuldensumpf.

Mehr Einwohner bedeuten erst einmal mehr Geld für die Kommunen, das zur Finanzierung des Wachstums verwendet werden kann, sagt Stadtplaner Yurdakul. Den einmaligen Ausgaben, etwa für Kitas, Schulplätze oder Sportstätten, stünden dauerhafte Einnahmen durch die neuen Einwohner gegenüber. Außerdem gebe es die Möglichkeiten, Investoren an den Kosten zu beteiligen, städtebauliche Verträge sind ein gängiges Instrument dafür.

Die Schwartzkopff-Siedlung in Wildau. Quelle: Frank Pawlowski

In ihnen kann der Bau einer Kita oder ein Zuschuss für die Grundschule festgelegt sein, oder einfach eine Abgabe für die Infrastruktur, die Kommunen zum Beispiel für jede neu errichtete Wohnung erheben.

Wildaus Stadtpolitiker sollten bei der Auswertung der Studie also nicht nur auf die Szenarien schauen, sondern die Frage klären, welchen Vorteil die eine oder anderer Entwicklung für den Ort hat, ob sie sich „für alle rechnet“, rät der Experte. „Nach meinen Erfahrungen sah es für die Kommunalfinanzen am Ende immer gut aus.“

Drei Szenarien der Stadtentwicklung in Wildau

Die Wildau-Studie zeigt drei mögliche Szenarien der Stadtwicklung bis 2030 anhand verschiedener Einwohnerzahlen auf. Die moderaten Variante geht von rund 13.000 Einwohnern aus, Wildau hat aktuell 11.000 Einwohner. Der Zuwachs von 2oo0 Einwohnern in den kommenden zehn Jahren wird mir dem bestehenden Baurecht praktisch schon erreicht.

Bei einem mittleren Wachstum könnte die Einwohnerzahl auf 15.000 steigen, bei starkem Zuzug auf 16.500. Zwischen fünf Millionen und 21 Millionen Euro müsste Wildau bei diesen beiden Szenarien aufbringen, um nötige Kita- und Schulplätze zu schaffen, so die Studie.

Chance auf geordnete und strategische Stadtentwicklung in Wildau

In ihrem Fazit schreiben die Autoren, die Ergebnisse der Studie zeigten „umfassende Konsequenzen“ aus einem starken Bevölkerungsanstieg in vergleichsweise kurzer Zeit, aber auch die Chancen einer „geordneten und strategischen Stadtentwicklungspolitik“ auf.

Das vorläufige Wildauer Baumoratorium für große Wohnungsbauvorhaben, nennen sie eine Atempause, die für einen breiten Dialog von Politikern und Bürgern zur Zukunft Wildaus genutzt werden sollte. Stadtplaner Dogan Yurdukal hält dafür allerdings ein Moratorium nicht für zwingend notwendig. „Man kann das machen, muss es aber nicht.“ Kommunen könnten auch ohne einen solchen Planungsstopp die städtebauliche Entwicklung steuern.

Von Frank Pawlowski