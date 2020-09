Wildau

Auf dem Papier ist die Sache klar. Kinder und Jugendliche sollen in Kommunen mitwirken können, wenn es um ihre Belange geht. So steht es in der Brandenburger Kommunalverfassung. Doch in der Praxis sieht das oft noch anders aus. In Wildau wird nun eine neuer Anlauf unternommen, die Jungen zu beteiligen. Erst einmal geht es dabei um die Frage, wie das am besten gelingen kann.

Bekannte Form: Jugendbeirat

Eine bekannte Form der Beteiligung ist der Jugendbeirat. Die Erfahrungen damit waren in Wildau bisher durchwachsen. Für den neuen Beirat fanden sich nicht genügend Bewerber. Inzwischen soll es einige Interessenten geben, doch aktuell ist das Gremium nicht besetzt. Das mag auch daran liegen, dass die Abläufe in der Kommunalpolitik auf junge Leute eher abschreckend wirken. Viel Papierkram, endlose Sitzungen, unverständliche Begriffe – das lockt nicht gerade zur Mitwirkung an.

Die SPD-Stadtverordnete Susann Schulz sieht darin einen Hauptgrund für das fehlende Interesse zur Mitarbeit. Einen Beirat hält sie außerdem nicht mehr für zeitgemäß. „Aus meiner Sicht ist das nicht das, was Kinder und Jugendliche anspricht“, sagt die 37-Jährige. Gemeinsam mit ihrem Altersgenossen, dem fraktionslosen Stadtverordneten Kevin Weidler, startete sie deshalb eine Initiative im Stadtrat zur Jugendbeteiligung. „Zunächst wollen wir herausfinden, welche geeigneten Formen es gibt“, sagt Susann Schulz.

Gemeinsamer Antrag

Einen Vorschlag dazu besprachen sie mit anderen jungen Stadtverordneten. Ein gemeinsames Bekenntnis der SVV bei diesem Thema ist Susann Schulz besonders wichtig. Ein gemeinsamer Beschlussantrag ist in Arbeit. Er sieht die Erarbeitung eines Konzepts zur Jugendbeteiligung vor, bei dem Kinder und Jugendliche, Vereine und die Schulen einbezogen werden. Susann Schulz erhofft sich viel davon. „Mir schwebt vor, dass wir Methoden finden, mit denen wir möglichst alle Altersgruppen erreichen“, sagt sie. Bei Workhops in Schulen oder auf einer Jugendkonferenz könnte darüber gesprochen werden.

Susann Schulz ist selbst gespannt, was dabei herauskommt. „Das kann ein Beirat sein, ich kann mir aber auch vorstellen, viel mehr digital zu arbeiten“, sagt sie. Die jungen Wildauer sollen jedenfalls wissen, dass ihre Einmischung erwünscht ist, und wie sie das einfach tun können. Dazu gehört für Susann Schulz auch, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Sie spricht von einem „dynamischen Prozess“, bei dem alljährlich überprüft wird, was sich bewährt hat und ob neuen Formen ausprobiert werden können.

Erfahrungen in Königs Wusterhausen

In der Nachbarstadt Königs Wusterhausen gibt es seit fünf Jahren einen Jugendbeirat. „Wir haben bisher überwiegend gute Erfahrungen gemacht“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Annegrit Hübner. In der Stadtpolitik hat er zuletzt bei einer Entscheidung zu einem umstrittenen Wohnprojekt mitgewirkt. Einen Namen hat sich der Beirat auch als Organisator der beliebten Jugendpartys in Königs Wusterhausen gemacht.

Annegrit Hübner (2.vl.) und Lambert Wolff (r.) vom Jugendbeirat Königs Wusterhausen mit jungen Klima-Aktivisten. Der Jugendbeirat unterstützte die Aktionen von „Fridays for Future“ in Königs Wusterhausen. Quelle: Nadine Pensold

Annegrit Hübner spricht von einem schwierigen Spagat. „Wir sollen ein seriöses Gremium sein und zugleich ein cooler Ansprechpartner für die Jugendlichen.“ Den Weg, den die Wildauer gehen, findet sie gut. Es sei wichtig, die Jugendlichen zu fragen, wie sie sich eine Beteiligung vorstellen. „Aber es ist genauso wichtig, viele Möglichkeiten der Teilhabe zu haben“, sagt die 20 Jahre alte Studentin. Mit einem Jugendbeirat allein sei es nicht getan.

Die Mitarbeit junger Leute in Vereinen oder ihr ehrenamtlicher Einsatz in Einrichtungen oder Projekten vor Ort gehörten mit dazu. „Auch damit zeigen junge Leute, dass sie sich mit dem Ort, in dem sie leben, verbunden fühlen. Es geht nicht immer nur darum, Stadtpolitik zu machen.“ Für die Wildauer Stadtpolitiker hat Annegrit Hübner einen wichtigen Rat: „Habt Geduld mit den Jugendlichen und akzeptiert, dass sie erst einmal Berührungsängste haben.“ Und den Wildauer Jugendlichen empfiehlt sie, keine Scheu vor einem Stadtrat oder einer Ausschusssitzung zu haben. „Habt den Mut, euch da mal reinzusetzen. Das wirkt erstmal alles sehr trocken, aber es ist eine tolle Erfahrung.“

Von Frank Pawlowski