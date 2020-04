Wildau

Wildaus Stadtverordnete haben einstimmig einen Hilfsfonds für kleine Unternehmen beschlossen, die in der Corona-Krise in Not geraten. 100 000 Euro werden aus dem Stadthaushalt dafür bereitgestellt. Die Soforthilfe ist für Unternehmen mit höchstens zwei Beschäftigten und für Solo-Selbstständige gedacht.

Teil des Stadtlebens

Die Fraktion Bürger für Wildau/Grüne hatte den Antrag eingebracht. Es sei nötig, die kleinen Unternehmen zu unterstützen, da sie Teil des Stadtlebens seien. Die Corona-Krise treffe sie durch wegbrechende Aufträge besonders hart, sagte Frank Nerlich für die Fraktion. Redner aller Fraktionen unterstützten das. Sie verwiesen auf Zeuthen und Bestensee, wo lokale Soforthilfen schon beschlossen wurden und im Gespräch sind. Für den Fraktionschef von CDU/ FDP, Mark Scheiner ( CDU), ist der Beschluss ein Zeichen, dass „wir uns in diesen Zeiten hinter die Gewerbetreibenden stellen“, wie er sagte. Er verwies auf die Milliardenhilfen des Landes und des Bundes für Unternehmen, die demnächst ebenfalls fließen werden.

Einige Stadtverordnete trugen Mundschutz. Quelle: Frank Pawlowski

Mit dem städtischen Hilfsfonds sollen unter anderem Mietzahlungen und andere laufende Kosten gefördert werden. Zugleich wurde die Stadtverwaltung beauftragt, rasch eine Vergabe-Richtlinie zu erarbeiten. Die CDU/FDP-Fraktion hatte das vorgeschlagen. Die Hoffnung ist, dass die Richtlinie in zwei Wochen vorliegt. Kämmerer Marc Anders hatte betont, dass ohne diese Grundlage eine Förderung nicht möglich sei.

Aufnahme in den Haushalt

Die 100 000 Euro werden zusätzlich in den Haushalt 2020 aufgenommen, der in der SVV anschließend ebenfalls einstimmig beschlossen wurde. Die Sitzung fand zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung im großen Saal im Volkshaus statt. Alle Stadtverordneten saßen an einem Einzeltisch mit weitem Abstand zueinander, einige Stadtpolitiker trugen Mundschutz.

Von Frank Pawlowski