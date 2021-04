Wildau

In Wildau entscheiden die Stadtverordneten in einer Sondersitzung am Donnerstagabend, wer Betreiber der neuen Kita am Hasenwäldchen an der Freiheitsstraße sein soll. Es stehen drei Bewerber zur Auswahl: Der Regionalverband Brandenburg Süd der Arbeiterwohlfahrt, Awo, das Unternehmen Best-Sabel Bildungszentrum und das gemeinnützige Unternehmen Step Kids Kitas.

Beschluss geändert

Die Beschlussvorlage wurde kurzfristig noch einmal geändert. Die Stadtverwaltung hatte ursprünglich die Awo als neuen Träger vorgeschlagen. Nach Einwänden aus den Fraktionen der Linken und von BfW/Grünen wurde das geändert. Die Fraktionen hatten betont, dass sie die Awo nicht für ungeeignet halten. Sie beklagten vielmehr, dass die Stadtverordneten bei der Auswahl der Bewerber nicht mitentscheiden konnten. Die Mitwirkung des Stadtrates sei arg eingeschränkt worden, kritisierten sie.

Daraufhin nahm Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) ihren Vergabevorschlag zurück. Den Zuschlag erhält nun der Träger, der bei der Abstimmung in der SVV am Dienstagabend die meisten Stimmen bekommt. Das ist laut Homuth ein Novum bei einer derartigen Vergabe.

Drei gute Angebote

Die Verwaltung hatte im Vorfeld die Angebote aller Bewerber für gut befunden, das galt besonders für die pädagogischen Konzepte. Die Verwaltung favorisierte den Awo-Regionalverband, weil bundesweit vernetzt ist, in Dahme-Spreewald schon große Kitas betreibt und einen Tarifvertrag hat, der mit dem Tarif im öffentlichen Dienst vergleichbar ist.

Das Best-Sabel-Bildungszentrum hat laut Rathaus bisher keine Erfahrungen mit dem Betrieb von Kitas in Brandenburg. Step Kids betreibt eine Kita im Königs Wusterhausener Ortsteil Zeesen.

Suche begann 2018

Zur Betreibung der Kita wurde 2018 ein Verfahren durchgeführt, bei dem sich Interessenten für eine Kita-Trägerschaft melden konnten. Es gab fünf Meldungen, zwei Interessenten zogen sich wieder zurück. Das waren der Awo-Kreisbverband Dahme-Spreewald und die Dahmeland soziale Dienste GmbH aus Wildau, eine Awo-Tochtergesellschaft.

Die Kita am Hasenwäldchen soll im November fertiggestellt sein. Am 22. April wurde Richtfest gefeiert. Sie hat eine Kapazität von 250 Plätzen. Hier werden auch die Kinder der Kita „Wirbelwind“ einziehen, die für die Erweiterung der Grundschule abgerissen wird. Ursprünglich sollte die neue Kita schon Ende 2020 eröffnet werden. Die Stadt stoppte den Neubau und schrieb das Vorhaben neu aus.

Von Frank Pawlowski