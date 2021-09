Wildau

Es bleibt dabei. Wildau ist nicht zu Gesprächen mit den Nachbarorten über einen weiteren Bahntunnel bereit. Der Stadtrat lehnte soeben mehrheitlich einen Antrag der Linken ab, der das vorsah. In der Bergstraße in Wildau befindet sich bisher der einzige Bahntunnel auf der Bahnstrecke von Eichwalde und Zeuthen.

Ziel ist schnellstmöglicher Baubeginn

Die Linken hatten vorgeschlagen, dass die drei Bürgermeister unverzüglich Gespräche über den schnellstmöglichen Bau einer weiteren niveaufreien Querung aufnehmen. Dabei sollte der Westkorso in Wildau einbezogen werden, den der Stadtrat als Tunnelstandort schon ausgeschlossen hatte. Falls er sich nun doch als beste Variante entpuppt, sollten die Wildauer ihr Nein zurückziehen. Diesem Ansinnen der Linken folgte die Mehrheit von SPD und CDU/FDP aber nicht.

SPD: Erst sind die Nachbarn am Zug

Thomas Wilde (SPD-Fraktion), der Vorsitzende des Wildauer Stadtentwicklungsausschusses, formulierte es im Stadtrat in dieser Woche so: Wildau könne über einen zweiten Tunnel nachdenken, wenn die nördlichen Nachbarn ebenfalls niveaufreie Bahnquerungen schaffen. „Nicht eher“, wie er betonte. „Wir werden den Verkehr aus der gesamten Umgebung wie einen Magneten anziehen, während sich die Nachbarn im Norden im Nichtstun gefallen“, sagte er zu einem möglichen zweiten Tunnel in Wildau.

Der Tunnel in der Wildauer Bergstraße ist bisher der einzige zwischen Eichwalde und Wildau. Quelle: Gerlinde Irmscher

Linken-Fraktionschef Heinz Hillebrand konnte nicht verstehen, warum nicht einmal Gespräche möglich sind. „Wenn es am Ende eine Lösung gibt, von der Wildau profitiert, könne wir doch zustimmen“, sagte er. Aber dafür müssten die möglichen Varianten erst einmal geprüft werden. Die Linken sehen wegen der erwarteten Zunahme des Bahnverkehrs einen dringenden Handlungsbedarf. Wenn die Schranken an den Übergängen dann noch öfter geschlossen sind, drohe ein Verkehrschaos. Um das zu vermeiden, sei dringend eine zweite niveaufreie Bahnquerung für die Wildauer nötig, argumentierten sie.

Nachbarn finden Wildauer Haltung befremdlich

Die Ablehnung der Gespräche von Wildauer Seite finden die Nachbarn befremdlich. Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) sagte der MAZ: „Eine interkommunale Zusammenarbeit sieht für mich anders aus. Das konterkariert unsere Bemühungen.“ Er bleibt dabei, dass ein überregionales Verkehrskonzept nötig sei, Königs Wusterhausen bezieht er mit ein. „Es geht darum, die intelligentesten Lösung für alle S-Bahn-Gemeinden zu finden.“ Den Westkorso favorisiert er weiter für eine Tunnellösung. Der Straßenverkehr wäre dann aber vor allem für Zeuthen eine Herausforderung. Herzberger verweist darauf, dass nach der neuen Gesetzlage die Bahn entscheidet, wo Tunnel gebaut werden. Kommunen könnten beim Standort nur noch bedingt mitreden.

Der Vorsitzende des Zeuthener Gemeinderates, Philipp Martens (Linke), sieht den Westkorso als Tunnmelstandort in weite Ferne gerückt. „Wir hätten uns mehr Konstruktivität gewünscht“, sagte er zur jüngsten Entscheidung im Wildauer Stadtrat. „Wir wollten unsere Hausaufgaben je gerade so erledigen, indem wir eine gemeinsame Lösung anstreben.“ Er berichtet, dass die Bahn bis zum Ende der 2020er Jahre keinen Bedarf für eine niveaufreie Querung in der Region sieht. „Man hat uns bis dahin vertröstet.“ Dass die Kommunen solche Querungen nicht mehr selbst beantragen können, findet er falsch. „Das ist ein klarer Kritikpunkt und muss geändert werden. Es kann nicht sein, dass die Kommunen nur noch Bittsteller sind.“

Für Eichwalde ist Zusammenarbeit mehr als ein Bahnthema

Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (parteilos) weist den Wildauer Vorwurf des Nichtstuns ebenfalls zurück. „Wir machen unsere Hausaufgaben seit Jahren“, sagt er. Zur Bahnquerung in der Friedenstraße gab es gerade wieder ein Gespräch mit dem Landkreis, der federführend sei. Für ihn geht es bei der kommunalen Zusammenarbeit aber um viel mehr als das Bahnthema. „Wir müssen darüber generell einmal reden, wir sind schließlich ein gemeinsamer Siedlungsraum.“

Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/De Grünen im Eichwalder Gemeinderat, Andrea Lübcke, deutet an, dass ihre Partei einen neuen Anlauf für eine regionale Lösung beim Bahntunnel machen könnte. Das Wildauer Veto sieht sie nicht in Stein gemeißelt. „Der Vorschlag, an einem Tisch nach Lösungen zu suchen, ist gut.“ Eichwalde müsse aber unbedungt eine lokale Lösung für eine Bahnquerung finden. Ein Tunnel in Wildau sei zu weit weg.

Von Frank Pawlowski