Wildau

Die Ausschreibung für den Kita-Neubau am Hasenwäldchen wird auf mögliche Fehler untersucht. Die MAZ hatte zuvor über Ungereimtheiten in einer der Unterlagen berichtet. Die Folgen für das Verfahren sind nach wie vor unklar.

An einer Ausschreibungsunterlage hat ein möglicher Mitbewerber um den Auftrag mitgewirkt. Mit dem Unternehmen ist der Ernergienachweis EnEV abgestimmt worden, heißt es in einer Notiz auf einer Seite. Dieser Eintrag ist jedoch nicht sichtbar. Er lässt sich aber markieren und herauskopieren. Solche Einträge finden sich auch auf Lageplänen des Energienachweises. Dort steht jeweils die Anschrift des Unternehmens, außerdem gibt es den Hinweis, dass die Unterlagen das Eigentum der Firma und urheberrechtlich geschützt sind.

Anzeige

Inhalte nicht sichtbar

Warum diese Inhalte nicht erkennbar sind, ist weiterhin nicht klar. Das Ingenieurbüro GFP aus Schönefeld, das die Ausschreibung durchführt, hatte nach einer ersten MAZ-Anfrage dazu mitgeteilt, es werde der Sache nachgehen. Am Montag teilte Geschäftsführer Wilfried Berg mit, er werde das Ergebnis seiner Nachforschungen am selben Tag der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Wiwo mitteilen. Weitere Angaben machte er nicht. Im Auftrag der Wiwo haben die Schönefelder Planer die Ausschreibung erstellt.

Die Bäume an der Freiheitstraße bleiben stehen, sie sollten ursprünglich gefällt werden. Quelle: Frank Pawlowski

Einige Nachweise kommen aber nicht von GFP selbst, sondern wurden von Sachverständigen eingekauft. Dazu gehört auch der Energienachweis mit den versteckten Hinweisen zu dem Unternehmen aus Leipzig. Das Unternehmen hat eine MAZ-Anfrage noch nicht beantwortet, ob es an der Ausschreibung mitwirkte und sich um den Kita-Neubau bewirbt. Es wirbt auf seiner Internetseite mit dem Bau von Kindertagesstätten.

Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) teilte am Montag mit, die aufgeworfenen Fragen würden geprüft werden. „Ich kann noch nichts dazu sagen.“ Zum Hauptausschuss am Dienstagabend in Wildau will sie auskunftsfähig sein. Die Stadt Wildau ist Bauherrin beim Kita-Neubau, die Ausführung hat sie der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wiwo übertragen. In einem Projektvertrag mit der Wiwo ist festgelegt, dass die Kita spätestens am 1. November 2021 fertiggestellt sein soll. Ebenfalls vereinbart sind Gesamtkosten von maximal zehn Millionen Euro. Die Kita soll eine Kapazität von 250 Plätzen haben.

Beratungsstelle prüft

Bei der Auftragsberatungsstelle Brandenburg mit Sitz in Schönefeld hieß es, im vorliegenden Fall sei man lediglich für die Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen zuständig gewesen. Eine Prüfung gehöre nicht dazu. Daher konnte Geschäftsführerin Petra Bachmann nichts dazu sagen. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen liege bei der Stadt Wildau als Auftraggeberin. Rechtlich ist es laut Petra Bachmann möglich, dass ein Unternehmen den Auftraggeber im Vorfeld beraten hat und an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt war. Der Auftraggeber müsse alle Informationen in die Unterlagen aufnehmen, damit Chancengleichheit zwischen allen Bietern besteht.

Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) lässt die Ausschreibungsunterlagen überprüfen. Quelle: Frank Pawlowski

Der Vorsitzende des Wildauer Bauausschusses, Heinz Hillebrand (Linke) forderte am Montag eine rasche Aufklärung. „Wenn es Ungereimtheiten gibt, sollten sie so schnell wie möglich geklärt werden, nicht, dass die Ausschreibung hinfällig ist und der Bau der Kita weiter hinaus gezögert wird.“

Die Bürgermeisterin hatte den Kita-Neubau zwischen Freiheitstraße und Hasenwäldchen im Februar gestoppt, weil das Vorhaben durch die Wiwo nicht richtig ausgeschrieben worden sei. Der Wiwo wurde der Auftrag für den Neubau entzogen worden. Zwischenzeitlich war im Gespräch, dass die Stadt die Kita selbst baut. Die Durchführung wurde dann aber doch wieder der Wiwo übertragen. Zur Ausschreibung meldeten sich laut GFP schon mehr als 20 Unternehmen. Die Frist endet am 19. November. Das Ingenieurbüro rechnet mit mehreren Angeboten und geht davon aus, nach deren Sichtung der Stadt Wildau einen Vergabevorschlag machen zu können.

Von Frank Pawlowski