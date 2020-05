Sicherheitsforscher werden wegen der Coronakrise zu Unternehmensgründern

Wildau

Das nennt man wohl antizyklisches Verhalten: Während andere Unternehmen in der Corona-Krise aufgeben, hat der Wildauer Wissenschaftler Jan Seitz mitten im Shutdown eines gegründet. CovIQ heißt sein Startup, passend zur Covid-19-Pandemie. Sein Ziel: Organisationen – Unternehmen, aber auch Behörden – darin zu unterstützen, künftig besser auf Krisen vorbereitet zu sein. Das klingt erst einmal sehr abstrakt, ist aber ziemlich praktisch. Denn im Kern geht es um einen handfesten Leitfaden für Krisensituationen. Nicht als digitale App, sondern auf Papier.

„Nicht besonders sexy“, räumt Jan Seitz ein. Auch der Name des Gesamtkonstrukts ist sperrig: Covid-19 Resilience Management System, kurz: CoRMS. Aber Jan Seitz und sein dreiköpfiges Team bieten etwas, das sich derzeit viele wünschen: Sicherheit. Überblick. Etwas, an dem sie sich entlanghangeln können, aus der Krise heraus.

Anzeige

Was tun im Fall einer Pandemie?

Seitz, der acht Jahre zum Thema Sicherheit geforscht hat, kennt sich mit den Risiken und Chancen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umwälzungen bestens aus. Unter anderem befasste er sich mit der Sicherung der Lebensmittelversorgung in Deutschland – auch im Fall einer Pandemie. In diesem Frühjahr dann wurden die Trockenübungen Realität. „Plötzlich sahen wir unser Szenario live“, erinnert sich der Wissenschaftler.

Weitere MAZ+ Artikel

Weil es in unserer Gegenwart die erste Krise dieser Art ist, konnte anfangs niemand wissen, wie sie sich entwickeln würde. „Daher wurden alle Maßnahmen ganz hochgefahren, es wurde auf Nummer Sicher gegangen.“ Ein mittleres Chaos brach aus: Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften bringen noch immer den Alltag vieler Betriebe durcheinander, oft ist unklar, wer wofür zuständig ist. Und was gerade noch galt, ist oft genug schnell wieder hinfällig. Krisenstäbe müssen daher das Rad immer wieder neu erfinden – können sich aber nie sicher sein, ob sie das Richtige anordnen. Da setzt CovIQ an.

Wissenschaftliche Erkenntnisse statt Bauchgefühl

„Wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe, ist das belastend“, sagt Seitz. Wie verhalte ich mich, wenn jemand keine Maske trägt? Was tue ich, wenn ein Mitarbeiter Symptome von Covid-19 zeigt? Was ist mir wichtig: Will ich meine Marktposition halten oder möglichst handlungsfähig bleiben? CovIQ hilft zu entscheiden, was getan werden muss. Und rät manchmal auch, was ethisch-moralisch richtig sein könnte.

Statt auf einem vagen Bauchgefühl basieren die Antworten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, praktischen Erfahrungen und Normen wie ISO und DIN. Standardisierte Daten erleichtern die Kommunikation mit den Behörden, wenn Sicherheitsmaßnahmen geprüft oder gelockert werden sollen. Und so behält das jeweilige Unternehmen auch leichter den Überblick: Wie entwickelt sich unsere Auslastung? Haben meine Mitarbeiter Angst?

Erfolgreiche Gründer aus der TH Wildau Die CovIQ GmbH ist eine Ausgründung der Technischen Hochschule Wildau. Sie wird unterstützt vom Gründungsservice der TH, der wiederum finanziell vom Bundesprogramm [JF1] für Existenzgründungen aus der Wissenschaft bezuschusst wird. In den vergangenen fünf Jahren gab es sechs Ausgründungen an der TH. Einige davon haben bereits überregionale Bekanntheit erlangt, etwa die E-Learning-Plattform Emoree, das Unternehmen Oculyze, das Smartphone-Mikroskope mit automatisierter Bildanalyse entwickelt, und Biomes (Darmflora-Selbsttests).

Das Konzept, das Jan Seitz, TH-Professor Frank Gillert und deren Kollegen entwickelt haben, orientiert sich an der menschlichen Fähigkeit, an Krisen zu wachsen. Diese Strategie will CovIQ auf Unternehmen übertragen, ihnen sozusagen bei der Selbsterkenntnis helfen. „Wenn eine Organisation sich selbst sehr gut versteht, kann sie sich leichter neu ausrichten“, sagt Seitz. Er setzt darauf, dass die Unternehmen dann auch nachhaltiger handeln als zuvor.

Das System kann mit Künstlicher Intelligenz ergänzt werden

Im nächsten Schritt soll das Regelwerk vom Papier dann doch noch in eine Software wandern. Ergänzt werden kann es schon jetzt mit Werkzeugen der Künstlichen Intelligenz: mit Kameras, die erkennen, ob jemand Fieber hat oder keine Maske trägt zum Beispiel.

Übrigens ist nicht nur der Unternehmensname eng mit der Pandemie verknüpft, auch die Gründung selbst. Ohne den Corona-Lockdown wären Jan Seitz und seine Kollegen damit beschäftigt gewesen, Seminare zu leiten, Vorträge zu halten und Konferenzen zu besuchen. Aber weil das seit März in gewohnter Form wegfällt, hatten sie ausreichend Zeit für dieses Projekt.

Von Jana Fischer