Wildau: Studie zeigt, wie unterschiedlich sich Wildau bis zum Jahr 2030 entwickeln kann

Die Stadt Wildau ist prädestiniert für weiteres Wachstum, das allerdings gut gesteuert werden muss. Dieses Fazit der Infrastrukturstudie, die jetzt veröffentlicht wurde, ist nicht neu. Einige Empfehlungen lassen dennoch aufhorchen. Sie betreffen auch ein großes Wohnungsbauvorhaben am Dahme-Nordufer.

Studie auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht

Die 97-seitige Studie ist auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht worden. Allerdings ist das Dokument nicht leicht zu finden. Nutzer geben am besten den Begriff „Infrastrukturstudie“ im Suchfeld ein, um sie rasch aufrufen zu können. Sie ist durchweg lesenswert, weil sie ein sehr detailliertes und fundiertes, aktuelles Stadtporträt ist.

Die Studie beschreibt das Dilemma, in dem viele Kommunen im Berliner Umland stecken: sie sind einem enormen Entwicklungsdruck ausgesetzt, weil die Nachfrage nach Wohnraum so groß ist. Das wiederum droht die Infrastruktur in den Orten wie Wildau zu überfordern. Zudem besteht die Sorge, dass durch den Verlust von Grünflächen infolge zunehmender Bebauung die hohe Lebensqualität verloren geht.

Stadtpolitiker beschlossen Baumoratorium

Wildaus Stadtpolitiker hatten aus diesem Grund schon ein sogenanntes Baumoratorium für große Wohnbauprojekte beschlossen. Sie wollten anhand der Studie erst sehen, wie sich Wildau bis 2030 entwickeln wird und welche Folgen das für die Stadt hat. Auf dieser Grundlage wollen sie entscheiden, wie es weitergeht.

Die Wildau-Studie geht von drei Wachstumsszenarien aus, bei denen die Einwohnerzahl bis 2030 unterschiedlich groß ist. Derzeit hat Wildau 11.500 Einwohner, 13.200 könnten es laut Studie bei einem verhaltenen Wachstum sein, 15.200 bei einem angenommenen mittleren und 16.500 Einwohner bei einem starken Wachstum.

Moderates Wachstum auf 13.000 Einwohner

Demnach wäre Wildau für das moderate Wachstum mit gut 13.000 Einwohnern im Jahr 2030 gut gerüstet, die bestehenden Kapazitäten in Krippe, Kindergarten und Hort wären noch ausreichend. Genügend Platz hätte auch die Grundschule, deren Erweiterung auf 750 Plätze gerade geplant wird.

Szenario mit 15.000 Einwohnern bis 2030

Beim mittleren und starken Einwohneranstieg reichen die derzeitigen Kapazitäten laut Studie nicht mehr aus. Bei 15.000 Einwohnern im Jahr 2030 wäre eine Versorgung nur mit zusätzlichen Plätzen an der Privatschule und mit einer Klassenstärke von 26 Kindern gewährleistet, ansonsten würden – je nach Klassenstärke – zwischen 60 und 180 Schulplätze fehlen. In Kitas und Hort fehlen 2030 insgesamt 141 Plätze, Wildau müsste daher eine weitere Kita bauen, um den Bedarf zu decken.

Neue Schule und Kita bei 16.500 Einwohnern

Bei 16.500 Einwohner müsste Wildau sogar den Bau einer zweizügigen Grundschule erwägen, bis zu 270 zusätzliche Schulplätze würden gebraucht. Außerdem müsste eine Kita gebaut werden, da 170 Krippen- und Kindergartenplätze fehlen.

In Wildau können mit dem bestehenden Baurecht in den kommenden Jahren Wohnungen für 1500 Menschen gebaut werden. Bei den derzeit 11.500 Einwohner wäre damit das moderate Wachstum auf 13.000 Einwohner bereits erreicht. Laut der Studie gibt es außerdem bebaubare Flächen, auf denen Wohnraum für 1110 Menschen entstehen könnte. Eine weitere Kategorie sind sogenannte Entwicklungsflächen, für die Baurecht erst noch geschaffen werden muss.

Auf diesen Entwicklungsflächen könnten Wohnungen für knapp 5000 Menschen entstehen. Laut der Studie kommen aber nur drei Flächen für eine Bebauung besonders in Betracht. Das Dahme-Nordufer, das ehemalige Meyer-Beck-Gelände und das Areal am Stichkanal. Diese drei Standorte erfüllen als einzige alle vier Kriterien, die die Autoren für eine nachhaltige Stadtentwicklung angelegt haben. Neben der Anbindung an den ÖPNV zählt dazu, dass es innerstädtische Flächen sind. Wohnungen für insgesamt 2000 Menschen könnten auf diesen Flächen entstehen, das Dahme-Nordufer ist mit 700 Wohnungen das größte Quartier.

Wildaus grüner Charakter bliebe laut der Studie bei einem Wachstum auf 16.500 Einwohner erhalten, das erreicht würde, wenn die potenziellen Bauflächen und die drei Entwicklungsflächen bebaut werden. Die Vernetzung und Weiterentwicklung bestehender Grünräume sei aber eine wichtige kommunale Aufgabe.

Studie empfiehlt Verzicht auf Bebauung an der Miersdorfer Straße

Eine konkrete Empfehlung, wie sich Wildau entwickeln soll, gibt die Studie nicht. Einzig von einer Bebauung des Gebietes westlich der Miersdorfer Straße raten sie ab, wo 500 Wohnungen für 1600 Menschen entstehen könnten. Über eine Entwicklung der Fläche könne man frühestens in zehn Jahren nachdenken.

Die Autoren geben den Stadtpolitikern aber allgemeine Ratschläge. So könnten Geschwindigkeit und Wachstum durch politische Beschlüsse weitgehend gesteuert werden, entscheidend für ein verträgliches Wachstum sei aber die Qualität der städtebaulichen Entwicklung, nicht die Quantität. Die Regeln dafür, etwa zur Größe der Wohnbauten und zu den Grünflächen, müssten definiert werden. Die Autoren raten, die Wildauer frühzeitig und „über das gesetzliche Maß hinaus“ in anstehende Standentwicklungsprojekte einzubinden.

Empfohlen werden unter anderem eine Neuausrichtung des Sozialwohnungsbaus, der Ausbau des Angebotes für Jugendliche, Ansiedlungsbemühungen für ein Ärztehaus und ein Hotel sowie die Förderung von besonderem Wohnraum für Senioren.

