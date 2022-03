Wildau

Auf Betreiben der Bürgerinitiative Wildau findet am 3. April ein Bürgerentscheid zur Abwahl von Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth statt. Die drei Gründungsmitglieder der BI, Laszlo Ungvari, Christine Stüber-Errath und Thomas Kuhn, erklären, weshalb das Begehren aus Ihrer Sicht nötig war.

Frau Stüber-Errath, Herr Ungvari, Herr Kuhn, Sie trommeln seit Monaten für die Abwahl von Angela Homuth. Wie ist Ihre Gefühlslage so kurz vor dem entscheidenden Termin?

Laszlo Ungvari: Wir sind optimistisch, dass die Abwahl gelingt. Das wäre wichtig für Wildau. Wir erzählen seit einem Jahr, dass Demokratie möglich ist, aber es wäre schön, wenn sie an dieser Stelle tatsächlich funktioniert.

Es wäre auch eine demokratische Entscheidung, wenn die Bürger sich für den Verbleib von Angela Homuth entscheiden würden.

Ungvari: Das stimmt. Aber das wäre aus meiner Sicht kein guter Ausgang für Wildau. Ich will Frau Homuth nichts Böses, aber ich halte sie für ungeeignet. Sie fährt einen herrischen Kurs, und wenn sie im Amt bleibt, wird sie sich darin bestätigt fühlen.

Das sind harte Worte.

Christine Stüber-Errath: Dazu stehen wir auch. Uns ist in den vergangenen Monaten immer klarer geworden, dass Frau Homuth nie einen Fehler eingesteht und keine Kritik annimmt. Sie macht immer andere für ihre Fehler namentlich verantwortlich. Ex-WiWO-Chef Frank Kerber muss für ihre Unfähigkeit herhalten, auch Linken-Fraktionschef Heinz Hillebrand wird öffentlich in ein schlechtes Licht gerückt. So etwas gehört sich nicht.

Auch Sie waren zuletzt wenig zurückhaltend in ihren Publikationen. Dem CDU-Mann Mark Scheiner unterstellen Sie, einem „Machtkartell“ anzugehören. SPD-Chefin Susanne Ziervogel sagen Sie nach, wegen ihrer AWO-Nähe begünstigt zu werden. Warum dürfen Sie das und Frau Homuth nicht?

Stüber-Errath: Wir üben Kritik, die auf Fakten basiert. Solche Kritik können Frau Homuth und ihr Umfeld auch äußern. Aber ihre Fakten sind nicht korrekt, oft sind es Unwahrheiten. Und ihre Anwürfe gehen unter die Gürtellinie, wie wir das in der Vorbereitung zum Bürgerentscheid wieder erleben.

Stüber-Errath wehrt sich gegen Vorwürfe

Ein Gerücht lautet, dass die BI von enttäuschten Bauunternehmen gesponsert wird. Stimmt das?

Stüber-Errath: Wer kommt denn auf so etwas? Das ist eine Frechheit. Wir finanzieren uns über Spenden, aber wenn die nicht ausreichten, haben wir unser eigenes Geld eingesetzt. Wir führen seit einem Jahr die Menschen zusammen, wir führen einen breiten Bürgerdialog. Das ist ein Vollzeitjob, für den es eigentlich eine Anerkennung geben sollte. Stattdessen werden wir von der Stadt verleumdet und behindert. Wildau kann nicht vorankommen mit einer Bürgermeisterin, die nicht auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert.

Lesen Sie auch Wildau: Fahrradkorso für die Abwahl von Bürgermeisterin Homuth

Einer Ihrer zentralen Kritikpunkte an Angela Homuth ist die Wahlparty, die ein Investor bezahlt hat, und die dann Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen wurde. Angela Homuth hat in diesem Zusammenhang Fehler eingeräumt. Das Verfahren gegen sie wurde gegen Zahlung von 5500 Euro eingestellt. Kann man es damit nicht gut sein lassen?

Stüber-Errath: Jeder weiß, dass eine Bürgermeisterin sich nicht einmal einen Kaffee bezahlen lassen dürfte. Wenn sie ihr Fehlverhalten auch noch zugibt, dann ist Vertrauen nicht mehr möglich. Jeder andere wäre nach einem solchen Vorfall entlassen worden. Sie aber kann sich für 5500 Euro Rechtsfrieden erkaufen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ist rechtlich nun mal möglich. Das Verfahren wurde abgekürzt, es gab keinen Schuldspruch. Damit ist sie auch nicht schuldig.

Stüber-Errath: Aber sie bleibt verdächtig. Selbst der Generalstaatsanwalt spricht in seiner Presseerklärung von „Verdacht“. Und ich kann eine der Bestechung verdächtige Person nicht als Bürgermeisterin akzeptieren.

Thomas Kuhn: Hätte sie den Fehler gleich zugegeben und korrigiert, würden wir heute nicht hier sitzen. Aber wer sie auf die Rechnung anspricht, dem antwortet sie immer nur: „Ich bin nicht bestechlich“. Das ist einfach nicht wahr.

Laszlo Ungavri: Es werden nur Spielchen gespielt

Sie werfen Frau Homuth auch Stillstand vor. Andererseits kritisieren Sie, dass sie sich in der SVV eine stabile Mehrheit geschaffen hat und so Entscheidungen durchpeitscht. Das widerspricht sich.

Ungvari: Nein, denn außer der Kita ist in ihrer Amtszeit nichts entstanden. Es werden nur politische Spielchen gespielt. Da ist kein Plan für die Stadt, keine Vision. Und die Abstimmungs-Mehrheit, die sie geschaffen hat, ist nicht gesund. Es sind viele Leute aus Ihrem Umfeld. Ich sehe da Vetternwirtschaft und Abhängigkeit.

Das sieht das Homuth-Lager anders.

Stüber-Errath Auch mit einer stabilen Mehrheit muss man auf die Opposition eingehen und gute Vorschläge mittragen. Früher wurde immer parteiübergreifend nach der besten Lösung gesucht. Das gibt es heute nicht mehr. Aber viele Menschen wünschen sich ein besseres Miteinander und Füreinander für Wildau.

Kuhn Eine wichtige Rolle für uns spielt auch die Entwicklung der WiWO, wo sich seit dem Ausscheiden von Frank Kerber einiges zum Negativen verändert hat. Im Umgang mit den Mietern fehlt das Fingerspitzengefühl, Ordnung und Sauberkeit lassen zunehmend zu wünschen übrig. Der Einfluss der WiWO auf die Entwicklung des „Wir-Gefühls“ sind verloren gegangen. Als Gesellschafterin ist die Stadt und damit Frau Homuth auch dafür mit verantwortlich.

Stüber-Errath: Haben versucht auf Frau Homuth einzuwirken

Dennoch, ein Abwahlverfahren kann Amt und Stadt beschädigen. Warum ist es für Sie alternativlos?

Stüber-Errath Wir haben es uns nicht leicht gemacht, ein Jahr lang versucht, auf Frau Homuth einzuwirken. Aber sie sieht die Probleme gar nicht und ändert auch nichts. Deshalb haben wir die Bürgerinnen und Bürger gefragt, und fast 3000 Leute haben für die Abwahl unterschrieben. Das ist der Grund.

Lesen Sie auch Chef des Wildauer Wohnungsunternehmens Wiwo gefeuert

Die Stadt muss Frau Homuth im Falle ihrer Abwahl bis zum Ende ihrer Wahlperiode 70 Prozent ihres Gehaltes weiterzahlen ...

Ungvari ... sofern Sie nicht beruflich wieder tätig wird. Aber ja, die Gesetzgebung ist so. Wenn uns das allerdings daran hindern würde, der Stadt eine bessere Zukunft zu geben, dann wären wir armselig.

Kuhn Und das Gehalt ist weit geringer als der Schaden, den sie unserer Meinung nach durch Streichung rechtsverbindlicher Beschlüsse und Ignoranz vorhandener Studien anrichten würde.

Ungvari: Äußern uns nicht zu Bürgermeister-Kandidaten

Gesetzt den Fall, die Abwahl gelingt, was kommt danach?

Stüber-Errath Wir wünschen uns einen Bürgermeister des Vertrauens. Die Menschen sollen selbst jemanden vorschlagen. Deshalb machen wir gerade eine Umfrage, welche Kompetenzen, welche sozialen und fachlichen Stärken und welche charakterlichen Eigenschaften ein Bürgermeister haben sollte.

Und dann? Sie können sich ja keinen Bürgermeister backen.

Ungvari Die Menschen nennen uns auch Namen, die nicht aus den Reihen der Parteien kommen. Das finde ich toll.

Lesen Sie auch Bürgermeister-Abwahlen in LDS: Ein Kommunalwissenschaftler erklärt die Gründe

Herr Ungvari, mal ehrlich, wollen Sie selbst Bürgermeister werden?

Ungvari Zu Namen äußern wir uns nicht. Derzeit ist Angela Homuth im Amt, da gibt es keinen Grund, zu spekulieren.

Stüber-Errath Wir möchten die Menschen ermutigen, selbst zu überlegen, was sie sich für Wildau wünschen. Wenn die Bürgerinnen und Bürger anfangen mitzugestalten, sind wir auf dem richtigen Weg. Und deshalb wird es so wichtig sein, am 3. April zur Wahl zu gehen und abzustimmen, ob Frau Homuth abgewählt werden soll.

Von Oliver Fischer