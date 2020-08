Wildau

Wenn am 27. August im südbrandenburgischen Bloischdorf der 16. Energieholztag in der Lausitz stattfindet, wird auch die Technische Hochschule Wildau als Mitveranstalter sehr präsent sein. Mike Lange, Pressesprecher der TH und Mitarbeiter der von TH-Professor Jens Wollenweber geleiteten Forschungsgruppe Verkehrslogistik, wird den Tag nicht nur moderieren. Er gehört auch zum Team des EU-Projektes „Baltic ForBio“, bei dem es um die Produktion von Wald-Bioenergie im Ostseeraum geht. Beteiligt sind insgesamt 17 Partner aus Schweden, Finnland, Estland, Litauen, Lettland und Deutschland. Die Schwedische Universität für Agrarwissenschaft hat die Projektsteuerung für „Baltic ForBio“ inne. „Hier in Deutschland hatten wir das Glück, daran teilnehmen zu können“, betont Mareike Schultze von der TH Wildau. Die Forstwirtin ist an der TH spezialisiert auf Holzlogistik und die Ansprechpartnerin für das Projekt, um das es eben auch beim Energieholztag gehen wird.

Effizientere Nutzung von Naturressourcen

Mit dabei ist dann auch Stephen Ruebsam. Seit zweieinhalb Jahren ist er Geschäftsführer des Schlossguts Altlandsberg, einer kommunalen GmbH, die mit ihrer Holzhackschnitzelanlage zur Fernwärmeerzeugung der regionale Partner des TH-Teams geworden ist. „Es ist eine sehr kleine Anlage und damit eher interessant für kleinere Kommunen“, erklärt er. Das Schlossgut mit den denkmalgeschützten Bauten wie der Schlosskirche, mit dem Park, gastronomischen Einrichtungen, bekannt auch als Veranstaltungsort für Kultur und Regionalmärkte, ist gewissermaßen der Ort für die Feldversuche von „Baltic ForBio“. Es geht darum, den Umgang mit Naturressourcen wie eben Holz effizienter zu gestalten, aber vor allem auch darum, das Bewusstsein für diese Ressource zu stärken, betont Mareike Schultze.

Nur wenige kleine Anlagen im ländlichen Raum

Noch gebe es in Deutschland sehr wenige kleine Anlagen im ländlichen Raum zur lokalen Produktion von Bioenergie. Generell, sagt sie, werde in Deutschland das Potenzial schon gut genutzt. Aber eben weniger im kleineren Rahmen. Warum das so ist, haben Stephen Ruebsam und die Holzlogistiker der TH gelernt: „Man braucht einfach verlässliche Partner“, sagt Ruebsam. Für ihn der wichtigste Punkt, um Bioenergienutzung im regionalen Umfeld mit regionalen Wertschöpfungsketten wirklich sinnvoll und effizient und klimafreundlich realisieren zu können. Es sei immer ein Abwägen zwischen Qualität, Liefersicherheit und Preis, so Schultze.

Die Holzernte und Bearbeitung sollte am besten direkt in der Region einer Biomasse-Anlage stattfinden. Quelle: TH Wildau

Getestet wurde vor Ort in Altlandsberg viel in den vergangenen Jahren. Welche Holzarten sind wirklich brauchbar? Wie frisch muss das Holz sein, welche Größe eignet sich am besten? Etwa Feuerzeuggröße sei optimal, sagen die Projektbeteiligten. Überprüft wurde die Qualität der Hackschnitzel. „Je dicker der Stamm, desto besser das Hackschnitzel“, so Schultze. Eiche und Birke böten besonders viel Energie.

Lehrmaterial wird erstellt

„Es ist durchaus viel Wissen da, aber eben nicht regional“, sagt Mike Lange. Das zu fördern, die Netzwerke vor Ort, das regionale Potenzial zu erkennen, das will „Baltic ForBio“ anstoßen. Was nun, zum Abschluss des Projektes, noch entsteht, ist zum Beispiel Lehrmaterial. Ein Handbuch zur Energieholzgewinnung soll es geben, Online-Kurse sollen angeboten werden, ein Biomasse-Atlas, der hilft Potenziale vor Ort ausfindig zu machen, entsteht als Online-Angebot.

Weitere digitale Tools sind geplant, um Holzernte-Maßnahmen kalkulieren zu können. Demonstrationsflächen sollen angelegt und Forstpraktiker sollen geschult werden können, um Holzernte wirklich nachhaltig umsetzen zu können. Um all das mitentwickeln zu können, sei das Schlossgut Altlandsberg ein idealer Partner, sagt Mareike Schultze. „Alles, was Brandenburg ausmacht, ist auf kleinstem Raum versammelt“, findet sie und verweist auf den großen Stadtwald Altlandsbergs, die Bevölkerungsstruktur und die typische Landschaft. Beim Energieholztag wird all das, da ist sich Mike Lange sicher, viel Neugier wecken. Stephen Ruebsam jedenfalls kann berichten, dass in den vor der Corona-Pandemie sehr regelmäßigen öffentlichen Führungen auf dem Schlossgut immer auch reges Interesse an der Anlage herrscht. „Das Thema ist den Leuten wichtig.“

Informationen unter:

www.th-wildau.de/forschung-transfer/verkehrslogistik/www.schlossgut-altlandsberg.de

Von Karen Grunow