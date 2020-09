Wildau

Der Fortsetzung des Kita-Neubaus am Hasenwäldchen in Wildau steht nichts mehr im Wege. Die Stadtverordneten billigten einen Vertrag, den die Stadt mit ihrer Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Wiwo als Bauherrin abschließen will. Darin wird vereinbart, dass die neue Kita höchstens zehn Millionen Euro kosten darf und spätestens am 1. November 2021 übergeben werden muss.

Ja mit Bauchschmerzen

Trotz einer großen Mehrheit gab es erneut Diskussionen. „Ich werde mit allergrößten Bauchschmerzen zustimmen“, sagte etwa Oliver Reif-Dietzel (BfW/Grüne). Laut dem jüngsten Vorschlag der Wiwo soll die Kita in Modulbauweise errichtet werden, um den Kostenrahmen einzuhalten. Ursprünglich war vorgesehen, sie „Stein auf Stein“ zu bauen, unter anderem mit Keller und einem Atrium. Das würde laut Wiwo aber rund 14 Millionen Euro kosten.

Einige Stadtverordnete bezweifeln das und sehen das nicht ausreichend belegt. „Es kann doch sein, dass die bisherige Planung besser und nicht teurer ist“, sagte Linken-Fraktionschef Heinz Hillebrand im Stadtrat. Er wollte deshalb den früheren Planer im Stadtrat zu Wort kommen lassen, doch der durfte nicht reden. Hillebrand vermutete eine Absicht dahinter. SVV-Vorsitzender Ronny Richter ( SPD) begründete das allerdings damit, dass kein Rederecht beantragt wurde. Weitere Stadtverordnete beklagten fehlende Informationen. „Ich habe noch viele Fragezeichen. Wir kaufen die Katze im Sack“, sagte Jutta Krebs (Linke). Manfred Sternagel ( SPD) ärgerte sich über fehlende aussagekräftige Daten, um beide Varianten vergleichen zu können.

„Alle Fragen beantwortet“

Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) wies die Kritik zurück. Alle Fragen würden in den Vertragsunterlagen beantwortet werden. Den Linken warf sie vor, den Kita-Neubau verhindern zu wollen. „Erklären Sie das bitte mal den Wildauer Eltern“, sagte sie. Der Linken-Fraktionschef reagierte empört. „Wer hat denn den Neubau im Februar gestoppt, das waren doch Sie“, erwiderte er. SPD-Stadtverordnete Susann Schulz ergriff als Befürworterin des neuen Kita-Projekts das Wort. „Ich finde die Option, dass wir günstiger und schneller bauen können, sehr gut“, sagte sie im Stadtrat.

Die neue Kita hat eine Kapazität von 250 Plätzen. Hier werden auch die Kinder aus der Kita „Wirbelwind“ einziehen. Die Kita soll im Zuge der Erweiterung der Grundschule abgerissen werden. Der Neubau am Hasenwäldchen hatte schon begonnen, seit Februar ruhen die Arbeiten. Am ursprünglichen Raumkonzept soll sich in einer Modul-Kita nichts ändern. Ob tatsächlich so gebaut wird, ist aber noch offen. Bisher liegt nur die alternative Planung vor. Im jetzt beschlossenen Projektvertrag mit der Wiwo ist die Bauweise für die Kita nicht festgelegt.

