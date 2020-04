Wildau

In der Nacht zu Montag trieben Diebe ihr Unwesen in einer Tiefgarage in der Fichtestraße. Die Täter brachen zwei Pkw auf. Aus einem Skoda wurde Bekleidung und aus einem Volkswagen Computertechnik entwendet. Inzwischen hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Von MAZonline